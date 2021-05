Giti Tire Motorsport celebra su quinta edición de la Nürburgring 24H con 4 equipos en la parrilla de salida Comunicae

lunes, 31 de mayo de 2021, 09:04 h (CET) Giti Tire está celebrando su quinto año consecutivo en las 24 horas de Nürburgring y el tercero con su pionero equipo completamente femenino #gitiracing. Cuenta con cuatro automóviles clasificados para la esperada carrera de 2021 El Giti Tire Motorsport de WS Racing Audi R8 LMS GT4, con su equipo formado íntegramente por mujeres, tanto dentro como fuera de la cabina, quedó en el puesto 34 en la prueba de calificación ADAC 24h-Race con un mejor tiempo de vuelta de 9.27.349 y una velocidad promedio general de 148.888 km / h.

Los otros tres vehículos clasificados que compiten con Giti Tire Motorsport de WS Racing en el legendario circuito de Nordschleife son un BMW 328i, un BMW 330i y un Volkswagen Golf VII GTI TCR, que competirán en la competitiva clase VT2.

Célia Martin, Carrie Schreiner, Christina Nielsen y Pippa Mann conducirán los vehículos con el nuevo diseño de Giti Tire Motorsport. La líder del equipo es Lisa Mohr.

Es la primera vez que la agrupación, también conocida como "Solo chicas” con el eslogan “Listo para rockear el infierno verde", competirá en la Clase SP8, la más importante, después de haber competido con un Volkswagen Golf VII GTI TCR en 2019 y 2020.

Esta temporada, todos los coches utilizarán neumáticos GitiCompete GTR1, que forman parte de una amplia gama de neumáticos de competición de Giti Tire que se utilizan en eventos deportivos de todo el mundo. Los resultados de la tecnología probada en las carreras son utilizados por Giti Tire para desarrollar aún más su oferta de neumáticos, llevando el aprendizaje obtenido De la pista a la carretera”.

La actividad online del #gitiracing también pondrá en marcha sus engranajes ese fin de semana con un enfoque multimedia completo de las 24 horas y con el lanzamiento de nuevas mini-movies que abordarán todos los detalles de la competición, desde las primeras vueltas de práctica del jueves, hasta la conclusión de la carrera el domingo.

La 49ª Carrera ADAC TOTAL 24h tiene lugar durante el fin de semana del 3 al 6 de junio

“Hemos estado trabajando incansablemente con los cuatro equipos para garantizar que tanto los neumáticos, como la estrategia de neumáticos, cumplen exactamente con lo que se requiere el día de la carrera para ofrecer el máximo rendimiento, como lo hacemos todos los años”, explica Stefan Fischer, Director Gerente de Tecnología de Producto en Giti Tire Europe,

“Si me hubieran dicho en 2016 que ahora estaríamos celebrando nuestro quinto Nürburgring 24 Horas, y que también jugaríamos un papel de primera mano con el pionero equipo femenino #gitiracing durante tres años consecutivos, me habría reído. Este viaje ha sido épico, y año tras año, nuestra tecnología y soporte son cada vez mejores. Lo que hemos aprendido en las competiciones es inestimable, y ha sido fundamental en el desarrollo de los nuevos neumáticos GitiSportS2 UHP y GitiSynergyH2 HP”.

Sobre Giti Tire

Giti Tire es uno de los mayores fabricantes de neumáticos del mundo en términos de volumen y de ingresos, con un portfolio en el que se incluye Giti, GT Radial y Runway. La Compañía ofrece una gama completa de productos para Europa, con neumáticos para turismo, SUV, furgoneta, camión ligero (PCR), camión pesado y autobús (TBR).

Giti Tire está focalizada en la creación de alianzas sostenibles con distribuidores, minoristas, flotas de camiones y autobuses, fabricantes de vehículos y otras compañías y organizaciones líderes en la industria para proporcionar productos de alta calidad con un servicio excelente.

Fundada en 1993 y con sede en Singapúr, cuenta con más de 35.000 empleados a nivel mundial y distribuye a más de 130 países.

Giti Tire cuenta con unas modernas instalaciones de I + D en Hannover (Alemania) que completa con el renombrado centro de pruebas de MIRA en el Reino Unido. Además trabaja en colaboración con otros centros mundiales de investigación y desarrollo en China, Indonesia e EE.UU.

Giti Tire está plenamente comprometida con el mantenimiento de los más altos estándares en los procedimientos de control de calidad y ha obtenido la acreditación IATF 16949: 2016 para todas sus plantas de fabricación. Todas las plantas que abastecen a Europa han obtenido la Acreditación del Sistema de Gestión Ambiental ISO14001.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.