Helident Training Center: La demanda de másteres online para odontólogos crece en el año 2021

sábado, 29 de mayo de 2021, 16:09 h (CET)

Para tener una sonrisa bonita y una buena salud bucal tanto interna como externa, es esencial cuidar la dentadura. Lograr una boca perfecta requiere que los profesionales del sector de la odontología estén en constante formación y aprendizaje continuo, ya que las técnicas más innovadoras del sector permitirán a los pacientes optar a las mejores soluciones posibles.

En este sentido, los másteres online tienen una importancia vital en el currículum de los odontólogos, puesto que permiten a los profesionales no solo adquirir una formación teórica sobre una especialización, sino también una formación práctica clave en su desarrollo profesional. Helident Training Center es un reconocido centro de formación ubicado en Sevilla que ofrece cursos especializados en odontología. El centro cuenta con un grupo de profesores y catedráticos de primer nivel reconocidos tanto en sus países de origen como a nivel internacional, quienes serán los encargados de transmitir los conocimientos a los alumnos en beneficio de la odontología.

Masterclass online impartidas por grandes referentes del sector de la odontología Cursar un máster o cualquier otra formación ofrecida por el centro de formación Helident Training Center marca la diferencia en un profesional de la odontología. Contar con una formación especializada en el currículum tiene múltiples beneficios: un odontólogo especializado tendrá mayores capacitaciones para prevenir complicaciones, aumentar la calidad de sus tratamientos y reducir los posibles errores, lo que se traduce en una mayor confianza por parte de los pacientes.

Actualmente, debido a la pandemia causada por el COVID-19, los másteres y cursos del centro de formación no se pueden impartir de manera presencial. Aún así, Helident Training Center sigue formando a los alumnos a través de masterclass online teóricas demostrativas/prácticas. Próximamente, hay programadas 2 masterclass. La primera formación es una masterclass online teórico-práctica en “Estética directa en el sector anterior: Luz y color en restauraciones de resina compuesta”, impartida por el Dr. Rafael Beolchi los próximos días 29 y 30 de mayo. La segunda de las formaciones será impartida por el Dr. Héctor Juan Rodríguez Casanovas. Dicha masterclass online teórico-demostrativa sobre “Cómo lograr cirugías exitosas y evitar complicaciones en odontología” será impartida los días 25, 26 y 27 de junio. Ambas formaciones se realizarán a través de Zoom y el proceso de inscripciones aún sigue abierto.

Helident Training Center potencia la formación constante en los odontólogos La demanda cada día más creciente de odontólogos especializados y formados hace que los másteres y demás cursos de formación impartidos por Helident Training Center tengan una gran demanda por parte de los profesionales de la odontología, quienes desean seguir formándose y aprender de profesionales referentes en el sector, tanto nacional como internacionalmente.

Las clases magistrales que impartirán próximamente el Dr. Rafael Beolchi y el Dr. Héctor Juan Rodríguez Casanovas son una gran oportunidad de aprendizaje para todos aquellos profesionales de la odontología que deseen seguir formándose a la misma vez que el sector evoluciona e incorpora nuevas técnicas y tecnologías. Todos los detalles sobre las masterclass y la reserva de plaza se pueden encontrar en la página web del centro de formación.



