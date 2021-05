Oh! Delice Bistrot destaca como la opción más recomendable en el mercado de la Paz Emprendedores de Hoy

sábado, 29 de mayo de 2021, 15:33 h (CET)

La oferta gastronómica madrileña es tremendamente amplia y varía en función de la zona de la ciudad en la que uno se encuentra. Cuando se trata de elegir uno de los mejores restaurantes para comer en el distrito de Salamanca, los madrileños tienen las preferencias bastante claras. En este caso, la ostrería y restaurante Oh! Delice Bistrot destaca como la opción más recomendable en el mercado de la Paz.

Una de las gastronomías más reconocidas a nivel mundial es la francesa. Es por ello por lo que los propios habitantes de Madrid y los turistas que visitan la capital española no dudan en acudir al restaurante Oh! Delice Bistrot, en el que reinan los sabores típicos de este tipo de cocina.

Las ostras: el epicentro del restaurante Oh! Delice Bistrot es un pequeño restaurante de mercado que ofrece una variedad de platos basados en productos frescos del mar y distintos vinos y champagne franceses. El producto estrella que les diferencia del resto de restaurantes son lasostras francesas, una de las comidas más exquisitas y reconocidas a nivel internacional. En este pequeño rincón madrileño del barrio de Salamanca, se ofrecen unas de las ostras más frescas de la ciudad, procedentes de la localidad francesa Marennes d’Oléron.

Este molusco, además de aportar al cuerpo una serie de nutrientes bastante relevantes, también destaca por un delicioso sabor que puede ser disfrutado solo o acompañado de otros alimentos tales como arroces, cremas o pastas. Así, en el menú de Oh Delice Bistrot se pueden encontrar distintos platos en que las ostras “Amélie” son las grandes protagonistas: desde las ostras “Amélie” al natural hasta estas mismas ostras al Bloody Mary con apio o ahumadas.

Más productos, la misma calidad Además, en este pequeño restaurante se pueden degustar una gran variedad de arroces con sabores típicamente europeos, como el arroz negro de alcachofas y vieira, los arroces de butifarra, con setas de temporada, el clásico con setas y pollo de corral y el arroz a banda.

La variedad de vinos y champagne franceses es otro de los atractivos de Oh! Delice Bistrot, pues en el menú se ofrece una serie de marcas exclusivas de vinos tintos, blancos y rosados.

De este modo, esta ostrería y restaurante ofrece a sus comensales una amplia variedad de alternativas gastronómicas para disfrutar de la buena comida. Los clientes que se quieran adentrar en esta interesante experiencia culinaria francesa pueden acercarse de lunes a domingo al mercado de la Paz. No obstante, para aquellos que no quieran salir de casa y prefieran recibir la comida en el hogar, Oh! Delice Bistrot ofrece un servicio de reparto a domicilio con entregas rápidas y seguras para cualquier zona de Madrid.



