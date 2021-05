La importancia de un entorno de trabajo limpio, por Nova Oficina

Nunca hay que subestimar la importancia de la higiene en la empresa, es decir, la necesidad de garantizar que los trabajadores trabajen en un entorno perfectamente sano y confortable y de excluir las ausencias que puedan producirse incluso por falta de limpieza o enfermedad Detrás del factor higiene se esconden una serie de elementos psicológicos que se apoderan e influyen en el rendimiento de los propios empleados: el personal que se encuentra en un entorno limpio y ordenado, en primer lugar, no pierde el tiempo ordenando y limpiando sus zonas personales, una función que no le corresponde.

En segundo lugar, cuando un cliente o usuario entra en una oficina corporativa ordenada, limpia y visiblemente desinfectada, equivale a dar una tarjeta de visita sin precedentes a la imagen corporativa.

El orden que percibe el huésped es sinónimo de precisión, atención y cuidado y todos estos son factores que esperará encontrar en el servicio que le prestará la empresa.

Buenas razones para realizar una correcta higiene empresarial

Un entorno limpio, por tanto, aumenta la productividad de los empleados, lo que a su vez repercute en la experiencia de compra del cliente, que percibe positivamente la imagen de la empresa.

Un lugar de trabajo que brilla influye positivamente en la responsabilidad ecológica de la empresa y el éxito de la misma, que parece acogedora y limpia, lo que beneficia al usuario.

Las empresas de limpieza profesionales garantizan la limpieza de los lugares de trabajo con precisión y atención a los detalles, trabajando con profesionalidad y respeto al medio ambiente.

Los beneficios de la realización de una limpieza empresarial regular son, en primer lugar, el aumento de la productividad de los empleados, ya que el orden y la limpieza que se perciben alrededor invitan a los individuos a hacer lo mismo con sus espacios personales.

Los escritorios ordenados y sin polvo ofrecen más espacio para moverse, los teclados y monitores limpios limitarán las alergias y enfermedades, y las zonas comunes como los baños, si se mantienen limpios y bien desinfectados, reducirán la posibilidad de contagio y propagación de patógenos.

La limpieza en las empresas y oficinas evita lesiones, por ejemplo, en caso de que un empleado tropiece con cables o cajas y, por último, el orden externo se proyectará sobre el psicológico, aumentando la atención y la concentración y disminuyendo las distracciones.

Una oficina desinfectada y limpia aumentará la productividad de los trabajadores al obtener una buena respuesta de los clientes. El usuario que es recibido en un ambiente perfumado, agradable y limpio está automáticamente mejor preparado que si se presenta en una oficina sucia y polvorienta. Entrar en una oficina desagradable equivale a una falta de atención a la empresa en general y, por tanto, también al rendimiento laboral.

La imagen corporativa es lo que la gente ve desde fuera; si dentro los empleados actúan mejor y predisponen al cliente positivamente, automáticamente la experiencia de compra del cliente también mejora.

Por lo tanto, la empresa será bien vista, porque el cuidado del medio ambiente que se confía exclusivamente a empresas de limpieza especializadas en limpieza de oficinas, transmite la atención al bienestar de los empleados y de los clientes, atribuyendo un mayor valor a la reputación de la marca.

El factor ecológico no es un elemento que se pueda subestimar hoy en día, desde el uso de productos de limpieza hasta los de desinfección, el impacto medioambiental puede ser enorme. Hoy en día hay muchas empresas de limpieza que utilizan únicamente productos que no emiten vapores químicos, que no producen intoxicaciones ni alergias y que respetan el medio ambiente.

Diferente higienización según las necesidades

La higienización que realizan las empresas de limpieza puede hacerse de diferentes maneras: la primera es mediante el uso de nebulizadores que contienen productos específicos que actúan por micronización. Se realiza con técnicas precisas y seguras que prevén la limpieza no sólo de las superficies sino de todo el entorno.

Algunas empresas también higienizan los entornos de trabajo con peróxido de hidrógeno, que desinfecta y es útil en la prevención del Coronavirus, especialmente en los centros sanitarios, al neutralizar tanto los virus como las bacterias.

Se suelen utilizar productos que no son irritantes para las mucosas y la piel, no emiten sustancias tóxicas y no tienen un olor desagradable.

En comparación con la limpieza tradicional, la higienización especial debe realizarse al menos mensualmente, tanto para prevenir como para remediar la proliferación bacteriana.

La importancia de la higiene empresarial

Independientemente del contexto, se ha comprendido bien lo importante que puede ser la higiene en las empresas y, debido a la pandemia, se ha tomado aún más conciencia de que la limpieza y la desinfección desempeñan un papel muy importante para salvaguardar la salud.

La higienización ad hoc actúa sobre los virus y las bacterias, este procedimiento adquiere un mayor protagonismo en lugares como oficinas, clínicas, gimnasios, hospitales, etc. Por ser frecuentados por un gran número de usuarios.

Las empresas de limpieza desempeñan un papel notable en la higienización de los ambientes, eliminando todas aquellas bacterias que normalmente no se pueden eliminar con la limpieza normal.

Es fundamental recrear un equilibrio del microclima dentro del lugar de trabajo, fijando la temperatura adecuada que permita llevar a cabo la higienización que debe realizarse como un proceso ordinario y no como un remedio a una situación que se le fue de las manos.

En los sectores de servicios y salud, las personas se reúnen y tienen frecuentes intercambios y contactos entre sí, lo que, al crear un microclima alterado y húmedo, genera incluso bacterias y hongos peligrosos.

Algunas empresas higienizan con nebulizadores que contienen ingredientes especiales o a base de ozono, desinfectando a través de un procedimiento completamente nuevo capaz de oxidar cualquier tipo de ambiente.

La higienización con ozono es un método aprobado directamente por el Ministerio de Salud para esterilizar todos los ambientes, especialmente los que están potencialmente expuestos a la contaminación. Según los estudios realizados sobre el método, este tipo de limpieza es 2.000 veces más eficaz que cualquier otra higienización.

Mediante la esterilización con ozono, se pueden neutralizar tanto los virus como las bacterias, ya que sus propiedades biológicas son tales que los inactivan.

El ozono llega incluso a los espacios más pequeños y menos accesibles con notable rapidez gracias a su acción oxidante.

La acción preventiva de la esterilización con ozono es potente también cuando se aplica en los conductos de ventilación y es capaz de higienizar todo el sistema de aire acondicionado y ventilación.

Además, al ser moléculas formadas por 3 átomos de oxígeno, el ozono no crea ningún peligro para las personas y, una vez terminada la higienización, se convierte en oxígeno puro destinado a desaparecer en el aire.

Conclusiones

Nadie quiere hablar y cerrar un trato en un entorno sucio y caótico, y los clientes rara vez aprecian tener que comprar algo en una tienda donde la mercancía está colocada en malas condiciones higiénicas.

Por eso, cuando no se tiene tiempo o se es consciente de que los empleados no deben ser los que limpien la oficina, lo correcto es contactar con una empresa de limpieza especializada, sabiendo que encontrará en ella una solución rápida, ágil y eficaz.