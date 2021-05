Cómo hacer la limpieza de oficinas: todos los aspectos a tener en cuenta, por Empresas Limpieza Madrid Comunicae

viernes, 28 de mayo de 2021, 13:40 h (CET) Cómo conseguir un entorno de trabajo perfectamente higiénico y productivo. La limpieza de un entorno de trabajo es un reflejo de la propia empresa. Los espacios ordenados y aseados son sinónimo de una realidad funcional y bien organizada. En particular, para las empresas abiertas al público, el estado de higiene influye mucho en la percepción de la marca a los ojos de los clientes Los locales comerciales son frecuentados por un gran número de personas cada día y garantizar un estado de higiene excelente constante puede ser un verdadero reto.

Las empresas de limpieza conocen la importancia del orden y la limpieza en la oficina también es una prioridad desde el punto de vista de la salud. La acumulación de polvo y suciedad en los escritorios y en las zonas comunes provoca la proliferación de bacterias y el desencadenamiento de alergias. Basta pensar en el continuo paso diario de personas por los aseos o en los teclados de los ordenadores sometidos a un contacto continuo, para comprender que la limpieza de los espacios de trabajo requiere una intervención específica y experta.

La creación de un entorno higiénico aporta beneficios no sólo en términos de bienestar y salud, sino también de rendimiento. Las empresas de limpieza saben que un entorno de trabajo eficiente es, ante todo, un entorno limpio. Trabajar en un espacio ordenado fomenta el bienestar y la concentración, contribuye a crear un equipo motivado y permite a los empleados realizar sus tareas con tranquilidad.

Limpieza en las oficinas: ¿qué tareas deben realizarse y en qué orden?

Muchas empresas subestiman la importancia de la limpieza. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, esta operación se realiza a menudo de forma independiente o se confía a figuras no cualificadas. En estos casos, la limpieza suele ser apresurada y se limita a una rápida pasada con un paño húmedo para recoger el polvo donde sea visible. Obviamente, esto no es suficiente para garantizar un saneamiento eficaz del entorno, mantener intacto el aspecto estético de las superficies y crear un espacio confortable para los trabajadores.

¿Cómo limpiar las oficinas para estar seguros de un resultado de alta calidad?

Hay que seguir cuatro pasos para realizar la operación de forma óptima:

- El primer paso consiste en limpiar a fondo el polvo de las superficies, incluso y especialmente de las zonas menos accesibles o menos visibles. Para garantizar una higiene óptima, el paño utilizado debe sustituirse en función del nivel de suciedad de las superficies.

- El segundo paso es la limpieza de los espacios. Los paños utilizados para la limpieza y el brillo de los suelos deben sustituirse cada 20 metros cuadrados y cada vez que se cambie de habitación. Preste atención a los productos utilizados: deben ser eficaces, pero no agresivos con las superficies y, preferiblemente, con un bajo impacto medioambiental.

- Tras la limpieza, el suelo debe secarse cuidadosamente con un paño perfectamente limpio para preparar la superficie para la última operación: la desinfección.

- El desinfectante debe aplicarse al final porque la presencia de suciedad puede reducir su eficacia. También en este caso, la elección del producto adecuado es fundamental para obtener resultados excelentes.

La limpieza debe realizarse de arriba hacia abajo, para evitar contaminar las superficies que ya han sido limpiadas. Por lo tanto, es aconsejable empezar por los techos, continuar con las lámparas de araña y las partes superiores de los muebles para luego llegar a los escritorios y, por último, a los suelos.

El orden debe seguir también el grado de suciedad, desde la superficie más limpia a la más sucia. En el cuarto de baño, por ejemplo, empiece por el botón de la cisterna, luego pase a la tapa del váter y después a la taza del váter.

Limpieza en la empresa: las zonas que deben tratarse con especial atención

Cuando se piensa en la limpieza de las oficinas, se consideran en primer lugar los escritorios, los ordenadores y los teléfonos fijos, ya que estas zonas son las más propensas al contacto y, por tanto, a la contaminación. Las empresas de limpieza tienen en cuenta estos espacios para realizar una limpieza exhaustiva en ellos.

De hecho, el teléfono, el teclado y el ratón se encuentran entre las herramientas más sucias de la oficina, un auténtico caldo de cultivo para las bacterias. Para limpiarlos, es imprescindible llevar a cabo una acción de desinfección frecuente para eliminar perfectamente cualquier impureza. Incluso la limpieza de la pantalla del PC debe realizarse periódicamente; en este caso la operación debe realizarse con extrema delicadeza porque el polvo puede rayar la pantalla y estropearla definitivamente. También es importante recordar que hay que verter el producto sobre el paño y nunca directamente en el monitor.

Los aseos también se encuentran entre las zonas con mayor cantidad de bacterias, que requieren una limpieza profunda y diaria. La presencia permanente de jabón desinfectante y un sistema para secar las manos son algunos de los elementos esenciales para un aseo sano y desinfectado. También hay que prestar atención a la desinfección de las superficies con las que se entra en contacto, como las puertas, las manillas y los pomos de los lavabos.

Ambiente de trabajo ideal: la importancia de la fragancia adecuada

Las ventajas de una limpieza eficaz en las oficinas tienen que ver con la calidad del aire. Abrir las ventanas, sobre todo en los días de buen tiempo, es importante para ventilar las habitaciones. Un purificador de aire profesional ayuda a purificar automáticamente el aire, eliminar los gases y alérgenos y eliminar las partículas contaminantes. Una vez que el aire esté limpio, se puede instalar un perfumador, quizás con una fragancia creada específicamente para el ambiente.

La fragancia adecuada mejora el estado de ánimo, aumenta la productividad y proporciona a las personas recuerdos agradables. Por ejemplo, las notas frescas y energéticas transmiten positividad, mientras que las más suaves dan estilo y confianza.

Limpieza perfecta de la oficina en poco tiempo: ¿cómo hacerlo?

Las cifras hablan por sí solas. Las búsquedas online más frecuentes relacionadas con la limpieza en el trabajo se refieren al tiempo, por ejemplo "cómo limpiar las oficinas en dos horas", "cómo limpiar en el trabajo rápidamente". No es de extrañar que, en contextos en los que el tiempo es realmente dinero, la gente busque la forma más rápida y eficiente.

Sin embargo, dada la complejidad de la tarea, está claro que precipitarse en el proceso es arriesgado. Son muchas las tareas que hay que realizar y que requieren habilidades específicas.

¿Cómo puede asegurarse de tener una oficina realmente limpia y desinfectada sin ralentizar la eficiencia del trabajo, sino al contrario, optimizando el tiempo?

Una intervención experta y profesional es la solución

Confiar la limpieza a una empresa de limpieza especializada permite a la empresa dedicarse a su actividad principal y garantiza un resultado de máxima calidad a lo largo del tiempo.

En las empresas de limpieza especializada se siguen criterios técnico-operativos precisos y un procedimiento metodológico meticuloso para garantizar siempre un resultado altamente profesional. Se utiliza la tecnología y los equipos más avanzados para ofrecer un servicio de vanguardia en todos los aspectos. Se intenta seguir en un enfoque ecológico, por lo que se selecciona maquinaria de alta eficiencia energética y productos de bajo impacto ambiental.

En las empresas de limpieza especializadas en oficinas se garantiza un resultado de alta calidad, se trabaja para que los espacios de trabajo sean lugares de bienestar y serenidad para los empleados.

