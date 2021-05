Pub Chamba, evolucionando el ocio de Almonacid desde 1986 Comunicae

viernes, 28 de mayo de 2021, 13:07 h (CET) Este antiguo cine reconvertido en pub llenó la vida nocturna de la villa almonacileña durante los años de mayor trasiego en la zona, pero después ha sabido adaptarse a los tiempos y las necesidades de los clientes para ofrecer en cada momento lo que requieren sus clientes El antiguo cine de Almonacid se transformó, ya hace 35 años en el Pub Chamba, gracias a la iniciativa de Mila Alcocer y Manuel Pérez y al apoyo de sus padres. Esta pareja, que entonces aún eran novios, vio una carencia en el ocio nocturno del pueblo al mismo tiempo que la oportunidad de darle una segunda vida a un local, el antiguo cine, que llevaba años cerrado sirviendo sólo como almacén. Hoy, el Pub Chamba, después de 35 años, dos reformas y mucho trabajo sigue en plena forma.

De las copas, adaptándose a los gustos y las demandas de los clientes, fueron pasando poco a poco a otro tipo de productos. Primero batidos y zumos naturales, después helados italianos, luego sándwiches, hasta llegar a las hamburguesas y las baguetes que ahora son especialidad de la casa. “Al principio hicimos una carta pequeña y la fuimos ampliando poco a poco”, comenta Manuel.

Buscando el beneficio mutuo, Mila y Manuel, que hoy regentan el negocio junto con sus cuñados, Juan Carlos Pascual y Clara Gema Pérez, se abastecen en las tiendas de la comarca, que sirven buen producto. “Así, todos salimos ganando” afirma el hostelero, “aunque también tenemos proveedores que nos sirven semanalmente los productos que no encontramos en el pueblo”.

En su carta cuentan con más de diez clases diferentes de baguetes y con hamburguesas de cuatro tipos diferentes de carne que se pueden complementar con distintos aderezos e ingredientes. Como producto estrella sirven la “Gorrinilla”, una baguete de bacon a la plancha, queso y tomate natural. “Es la más conocida por los parroquianos”, dice Manuel.

Mila es una gran amante de las hamburguesas y por ello no pierde ocasión, cuando sale a comer fuera, de buscar inspiración en las que a ella más le gustan para después ofrecer una mayor variedad a sus clientes. “La última incorporación a nuestra carta de hamburguesas es la Gourmet, con cebolla caramelizada y queso de cabra”, comenta la cocinera.

En cuanto a los horarios, Pub Chamba abre todos los días en verano, y en épocas de mayor afluencia de público como los puentes, a partir de la 8 de la tarde. El resto del año abre en el mismo horario de miércoles a domingo. Con el decaimiento del Estado de Alarma, por fin han podido recuperar los horarios de siempre. En este tiempo, se han volcado en el aperitivo. “como no podíamos estar abiertos durante más tiempo por la noche, compensamos las horas de cierre nocturno con el adelanto de la apertura los fines de semana”, explica Manuel.

Almonacileño él, y albalateña ella, para Manuel y Mila, recorrer las rutas de los alrededores, visitar los Tres Palotes, la Ermita del Humilladero o El Molino resulta imprescindible en una visita al pueblo. “También la Virgen de la Luz, la iglesia parroquial de Santo Domingo o la Casona de San Rafael e incluso el arco del cementerio, son sitios preciosos que alguien que viene a Almonacid no puede marcharse sin ver”, asegura la pareja.

“El entorno natural de la comarca es increíble y es ideal para practicar deportes al aire libre, en especial los acuáticos. Además el club náutico es un sitio espectacular”, continúan en este caso Juan Carlos y Clara. “También contamos con un club de Mountain Bike que agrupa deportistas de Almonacid y Albalate que sale de ruta todos los fines de semana”, informa en este caso Mila.

Como deseo para el final de 2021, Mila, Manuel, Juan Carlos y Clara piden que todo vaya volviendo a la normalidad sin que haya retrocesos en la movilidad entre territorios. “Para la hostelería de la zona es crucial que puedan llegar turistas desde otras comunidades, especialmente de Madrid” comentan. “Con la situación actual, muchos compañeros del gremio lo han pasado muy mal y la ayudas no son suficientes para que los negocios sigan adelante. Esperamos que pronto podamos volver a las cifras de visitantes de años anteriores”, terminan.

