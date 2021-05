Tu Asesor Empresarial ofrece asesoramiento en seguro de caución y soluciones de divisas Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de mayo de 2021, 11:57 h (CET)

Licitar y ganar un concurso para ejecutar una obra pública es el objetivo de muchas empresas que compiten en este ramo de la economía. Para conseguirlo, deben cumplir con ciertos requisitos y presentar condiciones favorables y adecuadas. También es necesario que dispongan de un aval bancario. Sin embargo, el seguro de caución se alza como una alternativa interesante frente a los avales.

Tu Asesor Empresarial guía a las empresas para conseguir dicho seguro, así como en otras cuestiones profesionales. Otro tema recurrente son las soluciones de divisas, con el fin de gestionar las fluctuaciones monetarias.

¿Cuáles son la ventajas del seguro de caución? El seguro de caución sirve como garantía de cumplimiento por parte de las empresas que trabajan para la Administración Pública, como complemento a un contrato que establece un compromiso en caso de llegarse a incumplir lo pactado. Es la mejor alternativa frente a los avales, ya que ofrece distintas ventajas.

En primer lugar, no computa en la Central de Información Riesgos del Banco de España (CIRBE), hecho que permite que la empresa libere líneas bancarias para destinarlas a la financiación. Tampoco exige garantías al tomador ni es necesario pasar por notaría.

Por otro lado, no presenta gastos de apertura, ni de mantenimiento ni de renovación. Únicamente se cobran por las garantías que se emiten. Tu Asesor Empresarial también garantiza rapidez en la emisión y estudios de los límites del seguro de caución, así como agilidad en la emisión de las garantías. Por último, los interesados podrán contar con una persona dedicada a la gestión.

Soluciones de divisas para evitar fluctuaciones de moneda Tu Asesor Empresarial orienta y asesora a las empresas sobre los cobros y pagos en distintas divisas diferentes al Euro. En ocasiones, estas fluctuaciones de moneda pueden ocasionar problemas en la rentabilidad de las operaciones.

Para solventar cualquier inconveniente que pueda aparecer, los especialistas en gestión de divisas ofrecen distintos servicios. Los clientes pueden disponer de cuentas en más de 35 divisas para recibir los cobros y también pueden realizar pagos internacionales en más de 130 monedas distintas. En todos los casos, se garantiza el tipo de cambio más beneficioso para el usuario. Las compañías también pueden contratar seguros de tipo de cambio y financiación a la importación.

En definitiva, todas las estrategias de Tu Asesor Empresarial están orientadas a facilitar el empeño de los negocios y a evitar que la fluctuación de divisas pueda suponer un problema para el desarrollo empresarial.

