El colectivo de opositores mayores de 50 años supone ya más del 13% del total

Con motivo del Día del Opositor, Opositatest quiere visibilidad el colectivo de opositores mayores de 50 años que tan perjudicado ha salido en el último año en clave de empleo. Mientras que en 2019 los mayores de 50 años suponían el 5% de los opositores, a finales de 2020 suman ya el 13,3% del total, según la encuesta realizada por Opositatest Con motivo hoy del Día del Opositor la plataforma OpositaTest, líder en preparación de test para opositores, quiere visibilizar un colectivo que cada año crece más entre los opositores, y que este último año ha sido uno de los más afectados en clave de empleo. Se trata de los mayores de 50 años.

El año 2020 cerró con casi un millón de personas (936.200) mayores de 50 años en paro. Más de un cuarto de la cifra total de parados, concretamente un 25,16%. Con este colectivo también se ceban los ERE, de los que vienen muchos ERTE, y entre ellos, las mujeres están siendo las más vulnerables, si cabe, desde que comenzó la pandemia. De hecho, seis de cada diez nuevos parados en 2020 mayores de 50 años eran mujeres. Datos recogidos en el informe de la Fundación Savia.

Ante estas cifras, expertos señalan algunos sectores que cuentan con mayores de 50 años en sus contrataciones, sectores como la sanidad, los servicios médicos y terapéuticos, limpieza y desinfecciones, comercios de servicios esenciales, cadenas de suministro, logística y repartos a domicilio, contact center o atención telefónica, según los datos de Adecco.

Desde Opositatest quieren destacar la opción de opositar como una oportunidad de gran interés para este colectivo que valora mucho, además de los ingresos, la estabilidad laboral. En el caso de María, licenciada en derecho y que ha aprobado la oposición a Funcionario de Justicia recientemente, afirma que además de la estabilidad laboral, ella ha disfrutado enormemente del proceso porque le gusta estudiar. “He aprobado la tercera vez que me he presentado con 53 años. En ocasiones parece que los demás si avanzan y tú estás parado pero cuando logras el objetivo, has dado un paso de gigante y da una satisfacción personal muy grande”.

La última encuesta realizada por Opositatest, a más de 5.000 opositores de su comunidad, arroja que los mayores de 50 años son cada día más. Hoy suponen el 13,3% del total, lo que supone un crecimiento de más de 8 puntos porcentuales en año y medio (5% en 2019 a 13,3% en 2021).

“Desde Opositatest, queremos animar a este colectivo a valorar la opción de opositar ya que hay numerosos ejemplos de opositores de más de 50 años que aprueban y consiguen la deseada estabilidad laboral. Volver a estudiar es como volver a hacer deporte y no nos extraña ver a personas maduras ejercitando su cuerpo. Se trata de entrenar la mentalidad, en este caso con un proyecto de vida ya realizado y con cierta serenidad que otros colectivos no tienen” señala Jonathan García, consejero de Opositatest.

