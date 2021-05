Tot-Net destaca la tarea del personal de limpieza en colegios durante este curso marcado por la pandemia Comunicae

viernes, 28 de mayo de 2021, 08:59 h (CET) La compañía dispone de los medios y profesionales necesarios para asegurar la calidad de sus programas de limpieza y desinfección El cierre de los centros educativos fue una de las primeras medidas que se adoptaron en el inicio de la primera ola de la pandemia, en el mes de marzo del pasado año. La reapertura de colegios durante este curso escolar 20/21, ha estado marcada por las medidas de prevención contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Entre ellas, el acceso al centro por turnos, el uso de la mascarilla, la obligación de tener dispensadores de gel y termómetros para tomar la temperatura, y la desinfección y ventilación de los espacios. ‘El método de limpieza y desinfección en los colegios, no ha variado en exceso durante el último año. Los centros ya son de por sí, espacios donde se concentra una gran cantidad de personas que conviven durante muchas horas al día, y por tanto el servicio de limpieza requiere de una atención especial. Lo que sí que ha aumentado durante este curso es el nivel de ventilación, tanto en las aulas como en los espacios comunes, y un refuerzo en las tareas de desinfección diarias de las superficies’, afirma Paulino Jíménez, del departamento técnico I+D+I de Tot-Net, que destaca ‘la intensificación de la limpieza y desinfección de zonas comunes, pasillos, o los halls de entradas al centro, ya que son espacios donde se acumula mucha gente, y la gran mayoría son ajenos al colegio’.

La compañía dispone de los medios y profesionales necesarios para asegurar la calidad de sus programas de limpieza y desinfección, gracias a que aplica protocolos de trabajo específicos y garantizados desarrollados en su experiencia en dichas instalaciones.

Jiménez también pone en valor el trabajo que han realizado los profesionales de la limpieza en los centros educativos durante este curso marcado por la pandemia. ‘Todos los protocolos y productos que se han utilizado para combatir el virus han sido muy importantes, pero creo que no se ha valorado lo suficiente el excelente trabajo que ha realizado el personal de limpieza durante todo este año, estando expuesto directamente al virus en primera línea. Gracias a su labor, la propagación del coronavirus en dichas instalaciones ha sido mínima’.

Finalmente, Jiménez señala que ‘de todo lo malo siempre se tiene que extraer la parte positiva. Y en este caso, si la población ha tomado consciencia de la importancia que tienen algunos hábitos o protocolos de limpieza, sin duda habremos avanzado como sociedad’.

Sobre Tot-Net

Tot-Net es una de las principales empresas de servicios de limpieza de España, con una experiencia de más de 60 años. En Tot-Net se trabaja con el convencimiento de la importancia de su labor. Unas instalaciones limpias y cuidadas son una exigencia colectiva, un factor que influye positivamente en las personas y en muchos casos, una exigencia sanitaria. Un servicio profesional de limpieza, además de aportar bienestar, contribuye al mantenimiento y conservación de las instalaciones y los bienes de equipo. La imagen de los clientes de Tot-Net es la imagen de Tot Net.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.