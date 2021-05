Cientos de esmaltes de colores semipermanentes en Beauty & Shop Emprendedores de Hoy

viernes, 28 de mayo de 2021, 10:21 h (CET)

Desde hace años, el esmaltado semipermanente se ha consolidado como una de las tendencias más exitosas. Todas las ventajas que ofrece frente a otros métodos de manicura y pedicura la han convertido en el aliado perfecto para cualquier persona. El acabado final ofrece un aspecto único en comparación a otros métodos. Las opciones cromáticas que ofrecía el mercado del esmalte eran mucho más limitadas que ahora. Actualmente se pueden encontrar productos con todo tipo de tonos y efectos. Beauty & Shop es uno de los mayores distribuidores españoles de esmalte. La empresa mallorquina cuenta con uno de los catálogos de colores semipermanentes más variados del mercado actual.

Uñas a todo color El objetivo principal del esmaltado semipermanente es poder adecuarse a las necesidades de cada mujer. En primer lugar, pretende adaptarse a su ritmo de vida, de modo que ningún producto o actividad pueda estropear la manicura o la pedicura. Esto se ha garantizado a través de la resistencia que presentan los productos. Por otro lado, los especialistas han trabajado para que todas las mujeres, cada una con su gusto particular, puedan encontrar en los esmaltes semipermanentes su color ideal. En este sentido, el equipo de Beauty & Shop ha elaborado un catálogo con cientos de esmaltes diferente. Cada uno de ellos presenta un aspecto totalmente distinto al resto. Desde los colores semipermanentes más elegantes, como el Espresso, el Legendary o el Let’s Meet Baking Time hasta los más desenfadados, como el Pink Gold, el Canary Green o el Delicate Blue.

Sea verano o invierno, cualquier niña, chica o mujer puede encontrar en la paleta de Beauty & Shop la opción ideal. Los colores semipermanentes van de los más básicos hasta los más atrevidos, jugando con la purpurina, los destellos y la mezcla de tonalidades en un mismo envase. Así, el diseño se puede adaptar a un evento especial, una fiesta, el trabajo, las clases o una conferencia.

Un acabado óptimo con Beauty & Shop Beauty and Shop es la compañía dedicada a la distribución productos de estética a nivel nacional y hasta Portugal. Todos sus productos de elevada calidad se pueden adquirir desde su página web. Además de los esmaltes de colores semipermanentes, ofrecen todo tipo de maquillaje, productos para el cuidado de manos y una gran variedad de accesorios y herramientas de maquillaje, manicura y pedicura.

Gracias a la elaboración de productos de calidad, los esmaltes de colores semipermanentes de Beauty & Shop garantizan unos resultados óptimos. Además de mostrar un aspecto incomparable, se mantienen intactos durante semanas. De este modo, permiten a cualquier mujer lucir unas manos y pies impecables sin realizar ningún esfuerzo a diario.

