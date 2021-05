Beauty & Shop garantiza todas las ventajas del esmaltado semipermanente Emprendedores de Hoy

El lavado constante de manos ha pasado a formar parte de la vida de todos desde la llegada de la pandemia. A día de hoy, toda la población ha pasado a lavarse las manos con jabón o alcohol decenas de veces al día. Los ingredientes que conforman estas sustancias, sobre todo las del gel, promueven el arrancado del esmalte de uñas. Por este motivo, es muy difícil mantener las uñas pintadas con un esmalte tradicional actualmente. El esmaltado semipermanente aparece como la mejor solución para tener una manicura o pedicura perfecta durante bastante tiempo en ese contexto. Los resultados óptimos solo pueden ser asegurados por profesionales del sector que utilicen los mejores productos del mercado. Entre ellas, se encuentra Beauty & Shop, la empresa distribuidora de productos de estética que permite a los usuarios conocer todas las ventajas del esmaltado semipermanente de primera mano.

¿Cuáles son las ventajas del esmaltado semipermanente? El esmaltado semipermanente es una de las técnicas de manicura más utilizada en todo el mundo. Para empezar, su aplicación requiere un proceso muy sencillo. Los pasos a seguir son pocos más que las del esmaltado común. De hecho, ambos comparten el proceso de limado para dar forma y limpieza de cutículas. Antes de aplicarlo, se desengrasa cada uña para facilitar la adhesión del esmaltado semipermanente a la superficie de la uña. Debajo de las capas de gel de base y de color, se aplica una capa de gel de protección para no perjudicar la uña. Para acabar, la lámpara de rayos ultravioleta ayuda a fijar las capas, endurecerlas y sellarlas. El tiempo de aplicación es de unos pocos minutos y los resultados se mantienen óptimos durante semanas, soportando el contacto de productos de limpieza y la realización de trabajos manuales.

Otra de las ventajas principales que ofrece el esmaltado semipermanente es la gran cantidad de modelos que ofrece. Se adapta a todo tipo de uñas, tanto largas como cortas, de los pies y de las manos, así como a cualquier forma (ovalada, redonda, cuadrada, etc.). Además, la variedad de diseños es infinita. La gama cromática a día de hoy incluye prácticamente todas las tonalidades de colores.

El esmaltado semipermanente de Beauty & Shop Beauty & Shop es la empresa formada por profesionales del mundo de la estética. La compañía mallorquina es especialista en la distribución de productos de este sector. Su objetivo final es rentabilizar los negocios de sus clientes para que obtengan el mayor beneficio a través de la aplicación y comercialización de los productos. Para hacerlo, han desarrollado una política de precios muy competitivos en comparación a los de la competencia. Además, sus productos son de alta calidad. Para garantizarlo, los someten a tests en sus centros para comprobar su eficacia y seguridad. De hecho, sus esmaltes semipermanentes cuentan con los certificados acorde a la norma ISO 22716, la cual marca las directrices para la aplicación de buenas prácticas de fabricación para todos los fabricantes de productos cosméticos acabados. De este modo, las empresas clientes pueden asegurar la seguridad de sus clientes finales.

La gama de productos de Beauty & Shop es muy amplia. Su paleta cubre todas las tonalidades para hacer posible cualquier diseño. Además, ofrecen esmaltes de base, de protección y para la extensión de las uñas, así como aceites para las cutículas. De este modo, Beauty & Shop permite un esmaltado semipermanente integral, de calidad y duradero.

