Tu Asesor Empresarial: Protección contra impagos Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de mayo de 2021, 18:49 h (CET)

En muchas ocasiones, la destrucción de un proyecto empresarial es consecuencia directa de la morosidad o impago, el cual puede impactar de forma muy perjudicial a la empresa. Esta situación puede evitarse mediante el asesoramiento de especialistas en el ámbito como Tu Asesor Empresarial. Los expertos ofrecen garantías a través soluciones previas a que ocurra el impago, con herramientas informativas, durante la gestión del cobro y una vez el impago se ha producido.

El impacto de los impagos sobre las empresas Muchas empresas presencian como su capital, credibilidad y respaldo conseguido durante años pueden irse abajo si no logran cubrir las recaudaciones propuestas en los tiempos establecidos. Esto se debe a una razón: los impagos.

Los impagos afectan notablemente a la estabilidad de una compañía. Es un mal que puede hundir cualquier proyecto empresarial que se esté ejecutando, independientemente de la fase en que se encuentre. Es decir, la morosidad pone en riesgo el desarrollo y sustento económico de las compañías.

La pandemia por el COVID-19 ha contribuido a aumentar los impagos en el país. La falta de empleo también ha propiciado el retraso en el pago de diversos servicios. Las empresas han sentido estos efectos que, a su vez, han acarreado consecuencias en el funcionamiento interno de las mismas. Algunas han incurrido en retrasos con proveedores y otras incluso han corrido el riesgo de cerrar sus puertas debido a la morosidad.

El 2020 fue un año complicado en todos los sentidos y aunque el 2021 ha corregido algunas circunstancias maltrechas, los mercados no terminan de levantarse y la economía requiere un mecanismo estimulante y alentador.

La recomendación para las empresas que han sufrido impagos es que busquen asesoramiento de la mano de los mejores profesionales del área, que disponen de las herramientas necesarias para evitar lamentos futuros.

Soluciones de protección contra impagos Tu Asesor Empresarial cuenta con un equipo de especialistas que buscan la mejor solución para los negocios que han sufrido los efectos de los impagos. No obstante, también realizan una labor de prevención, con el fin de evitar dichas situaciones.

La asesoría recomienda distintas herramientas para la protección de impagos, como la contratación de un seguro de crédito global, un seguro de crédito flexible o a la carta o un seguro de crédito para operación individual. En caso de que la empresa no haya contratado ningún seguro de crédito, Tu Asesor Empresarial pone a la disposición de los clientes un servicio de recobro de las deudas. Los clientes que requieran más información, pueden solicitar más detalles a través de la página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.