El entrenador personal Giovanni Valle recomienda entrenamientos personalizados según las necesidades de cada persona

La combinación de una rutina de ejercicios que propicie los objetivos de cada persona y una dieta adaptada a las necesidades nutricionales y metabólicas de cada persona es la especialidad del entrenador personal Giovanni Valle. El experto en preparación física ofrece su servicio tanto de forma presencial en la comunidad de Madrid como vía online.

Con entrenamientos personalizados que programa para realizar dos o tres días a la semana, Giovanni desmiente aquellos mitos sobre la necesidad de entrenar todos los días para obtener resultados de manera más rápida. En su página web el especialista ofrece sus servicios para distintos propósitos, explicando las funciones y los objetivos de cada entreno.

Pausas y evaluación física previa: las claves del éxito del método Giovanni Al suscribirse en el sitio web de Giovanni Valle y solicitar su asesoría, cada cliente pasa por una evaluación integral de su condición física, que incluye todos los aspectos del día a día con el fin de organizar un entrenamiento acorde con su estilo de vida. En este estudio previo se busca conocer desde la medición del índice de grasa corporal, la salud del cliente, sus lesiones hasta su rutina de trabajo y ocio o sus gustos alimenticios.Al hablar sobre los entrenamientos y su frecuencia, Giovanni explica desde su página web que, por ejemplo, en los entrenamientos de alta intensidad, que se han vuelto tendencia en los últimos años, “se habla de un ejercicio potente, práctico y de poco tiempo, que puede ser una opción mucho más llamativa para promover la actividad física, dejando a un lado entrenamientos más extensos en el tiempo”. Por su parte, destaca desde su cuenta Instagram @trainer_gio que “Los ejercicios de fuerza, como las dominadas, no deben realizarse con demasiada frecuencia, ya que su ejecución genera tensión en los brazos y se espera un tiempo para dejar que el cuerpo se recupere del esfuerzo” como otro ejemplo de la necesaria pausa entre las rutinas.

Planes que se adaptan a la cotidianidad Además de sus asesorías presenciales, Giovanni Valle garantiza el acompañamiento y orientación permanente. En su propuesta de entrenamientos online, los clientes también pueden acordar rutinas favorecedoras a su resistencia y a su ritmo de vida. Además, entre sus servicios se encuentra una gran diversidad de posibilidades de entrenamiento. Desde entrenamientos a domicilio o en grupo, pasando por diferentes tipos de entrenamientos como calistenia o de alta intensidad hasta propuestas más específicas. Giovanni Valle plantea entrenamientos de recuperación de lesiones, para personas mayores o el plan bodas, en el que entrena a la pareja antes de su gran día.

Son múltiples las opciones de entrenamientos personalizados que ofrece Giovanni Valle con el objetivo de que las personas adopten un nuevo estilo de vida, siempre teniendo en cuenta sus necesidades y objetivos. Además, con sus planteamientos ya no es necesario desplazarse de casa para cuidar tu cuerpo, ya que ofrece todas las facilidades que están a su alcance.

