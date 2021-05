IDOVEN cierra una ronda de 2 millones de euros junto a Wayra, Accel Partners, Business Angels de primer nivel y ENISA Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 17:59 h (CET) La startup ha redefinido el diagnóstico de las enfermedades cardiacas, gracias a potentes algoritmos de inteligencia artificial (IA), logrando así la prevención de la principal causa de muerte a nivel mundial, y la que mayor coste supone para el sistema sanitario IDOVEN, la startup de cardiología, que permite a cualquier paciente descubrir cómo funciona su corazón para ayudar a médicos de todo el mundo, ha cerrado una ronda de 2 millones de euros junto a Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica; Accel Partners; ENISA y business angels de primer nivel mundial. Estos nuevos inversores se unen a otros ya presentes en el proyecto, como el futbolista Iker Casillas, consolidando una financiación total de más de 3 millones de euros.

La startup tiene como propósito prevenir enfermedades cardíacas, infartos y la muerte súbita cardíaca. Además, la compañía ha recibido una subvención a la investigación de 500.000 euros como socio del Consorcio MAESTRIA, gestor de 14 millones de euros de fondos Horizonte 2020. Horizonte 2020 es el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea con cerca de 80.000 millones de euros de financiación disponible durante 7 años. El objetivo de la Comisión Europea es financiar avances, descubrimientos y primicias mundiales llevando grandes ideas del laboratorio al mercado.

“Hemos creado una plataforma SaaS impulsada por inteligencia artificial para diagnosticar problemas cardíacos que está integrada en los flujos de trabajo clínicos de cardiólogos y médicos”, añade el cardiólogo Manuel Marina Breysse, cofundador y CEO de IDOVEN. “Al ofrecer diagnósticos fiables, más eficientes y de la más alta calidad médica utilizando algoritmos de aprendizaje profundo, IDOVEN está transformando una industria tradicionalmente procesada de manera manual, beneficiando tanto a los pacientes como a los médicos y demás proveedores de atención médica. Hoy, estamos un paso más cerca de nuestra visión: creemos que algún día la muerte súbita y las enfermedades cardíacas desaparecerán y queremos formar parte de ese cambio”, ha asegurado el cardiólogo.

Un capital que llega para impulsar el crecimiento de la startup, acelerar la contratación de un equipo de primer nivel y fortalecer su internacionalización, mientras continúa desarrollando su tecnología puntera de software basada en inteligencia artificial y su plataforma en la nube.

“Estamos encantados de invertir en IDOVEN. La compañía está definiendo una categoría de mercado completamente nueva en la intersección entre e-commerce y e-health, que brinda acceso a diagnósticos cardíacos asequibles y de alta calidad a todos los pacientes, desde bebés hasta adultos, desde atletas profesionales hasta pacientes de alto riesgo en hospitales”, añade Rika Christanto, Accel Starter Seed Investor. “La apasionada comunidad de usuarios y socios científicos de IDOVEN refuerza la singularidad de lo que están haciendo y, de la misma manera que Amazon redefinió las compras, IDOVEN está cambiando la forma en que el mundo experimenta la atención médica y el diagnóstico”.

Además, Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid explica que “IDOVEN cuenta con un equipo único, que combina amplia experiencia científica, perfiles técnicos en inteligencia artificial, historial médico y empresarial, a lo que se suma una gran capacidad de integración con cualquier tipo de hardware o sistema de historia clínica hospitalaria. La startup es parte de nuestra apuesta por el sector Salud en Telefónica”.

Durante los últimos dos años, IDOVEN ha logrado una extraordinaria evolución en la precisión y amplitud de su modelo de IA para diagnosticar afecciones cardíacas. Trabajando con médicos, hospitales y empresas de biotecnología, “hemos analizado más de 9.000 electrocardiogramas de pacientes y ampliado de 5 a 74 el número de alteraciones cardíacas detectadas por nuestros algoritmos, cubriendo así las afecciones cardíacas que afectan al 90% de la población mundial”, aclara José María Lillo Castellano, ingeniero de telecomunicaciones con un doctorado en aprendizaje automático aplicado a cardiología, CTO y cofundador de IDOVEN.

Con planes de expandirse a mercados internacionales como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia para satisfacer la creciente demanda, esta inversión ayudará a posicionar a IDOVEN como líder en una nueva categoría de diagnóstico cardíaco impulsado por Inteligencia Artificial, desde cualquier dispositivo hardware o plataforma de salud digital, para cualquier paciente, posibilitando y acelerando la llegada de la futura asistencia sanitaria.

“La solución de salud digital proporcionada por IDOVEN ha cambiado la forma en que las personas y los médicos experimentan la atención médica”, explica Iñigo Juantegui, cofundador de IDOVEN. “Esta inversión nos ayudará a responder a la creciente demanda nacional e internacional acelerando la contratación en un mercado de 11 mil millones de euros que crece un 12% al año y en el que no hay un líder definido”, comenta el reconocido emprendedor.

“Es ilusionante ver el progreso de IDOVEN, pero es aún más gratificante ver y sentir el apoyo de tantas personas e instituciones que realmente quieren que esto suceda. Gracias por ayudarnos a mejorar la salud de las personas y proteger sus vidas”, añade Iker Casillas, el deportista español inversor de la compañía.

IDOVEN se suma al ranking de empresas de impacto social que forman parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los proyectos de la iniciativa AI for Good promovida por Unión Internacional de Telecomunicaciones y Naciones Unidas. Además, IDOVEN ha recibido el reconocimiento público de Andrus Ansip, como vicepresidente de la Comisión Europea, apoyando el movimiento #donatuslatidos para salvar vidas.

