SunMedia nombra a Javier Aparicio como nuevo Chief Performance Officer

jueves, 27 de mayo de 2021, 17:55 h (CET) Después de casi 4 años como director del área de negocio de Performance & Programmatic, a partir de ahora, se responsabilizará de todas las unidades de Performance de SunMedia, incluidas las líneas de negocio Kleup y Precio.com El hasta ahora director del área de negocio de Performance & Programmatic de SunMedia, Javier Aparicio, acaba de ser nombrado nuevo Chief Performance Officer y asume, por tanto, la responsabilidad de todas las unidades de performance del grupo, incluidas las de Kleup y Precio.com reportando directamente a Fernando Garcia, CEO de la compañía.

De esta manera, la adtech española líder en vídeo, native y performance refuerza toda su área de marketing de resultados con el objetivo de buscar nuevas oportunidades y alianzas estratégicas con clientes y partners, tanto a nivel nacional como internacional, donde Aparicio posee una amplia experiencia tras haber trabajado en países como Alemania, UK, Noruega o Sri Lanka.

“Me siento muy agradecido por la confianza que SunMedia ha depositado en mi. Me incorporé en 2017 para liderar un departamento unipersonal y ahora ya formamos un equipo de más de 50 especialistas con perfiles dedicados en exclusiva al mundo del performance, consiguiendo que los proyectos crezcan exponencialmente todos los años", explica Aparicio.

Entre sus nuevas responsabilidades, además de la de mejorar la coordinación de los equipos de performance, el nuevo Chief Performance Officer será el encargado de coordinar y fomentar el cumplimiento de los KPI relativos al crecimiento del negocio. "Desde que empezamos a comercializar las soluciones de performance en 2018 nos marcamos un crecimiento del 100% interanual y hasta ahora lo hemos conseguido. Esto es sinónimo de que estamos en el camino correcto y haciendo las cosas bien. Si a eso sumamos que el performance, debido a las necesidades de los anunciantes, está alcanzando un peso relevante en el sector, todo indica que seguiremos cumpliendo objetivos en términos de resultados", pronostica Aparicio.

“Debido a la gran demanda de campañas de performance por parte de nuestros clientes, esta área ha ido creciendo hasta convertirse en un gran proyecto para SunMedia, y después de la gran labor de Apa como Head of Performance, no puedo pensar en un mejor profesional para liderarlo” ha señalado el CEO de SunMedia, Fernando García.

