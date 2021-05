Indotem: dos emprendedores españoles crean un sistema de teleasistencia para garantizar la seguridad no invasiva de los mayores Emprendedores de Hoy

jueves, 27 de mayo de 2021, 19:00 h (CET)

Especializada en salud y seguridad, la empresa Indotem ha revolucionado el sector de la teleasistencia creando un sistema revolucionario para que las familias sepan si sus mayores se encuentran bien, sin ser necesario el uso de cámaras ni micrófonos.

Actualmente, España cuenta con más de 2 millones de personas mayores que viven solas en el hogar. Se han registrado más de 800.000 accidentes domésticos en el último año.

Vivir en soledad no resulta agradable y menos aún con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Es por ello que varias empresas como Indotem han comenzado a trabajar en soluciones con las que ofrecer ayuda a los más mayores.

Indotem: sistemas con magia Jaime y Miguel, estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, son los creadores de un sistema para monitorizar a los mayores a través de sensores.

Los jóvenes de 21 y 20 años respectivamente y de origen madrileño han diseñado un sistema para detectar cualquier situación de peligro o accidente que pudiese sufrir la persona mayor en el hogar, pero siempre sin utilizar cámaras.

Cuando algo anómalo sucede, el sistema lo detecta y alerta a los familiares responsables de una forma instantánea en su móvil a través de la aplicación.

Este novedoso método se adapta a las rutinas de los mayores, a través de tecnologías basadas en la inteligencia artificial y el machine learning.

El interés por el cuidado de personas mayores se agravó a causa de una experiencia personal de uno de los fundadores. Su abuela tenía contratado un sistema de teleasistencia, sin embargo, un día se cayó y como no llevaba la medalla encima no pudo ser atendida inmediatamente. Esto hizo centrar sus esfuerzos en lograr generar este sistema para proteger a los seres queridos.

Su servicio está compuesto por dos núcleos, los sensores que se instalan en la vivienda para monitorizar al mayor y la aplicación móvil donde el familiar puede consultar que está pasando en la casa y recibir alertas en caso de caídas o cambios en las rutinas, pero siempre sin cámaras.

Bajar la curva de mortalidad es tarea de todos El confinamiento debido a la crisis del COVID-19no ha sido una tarea fácil para nadie, especialmente para los mayores.

En nuestro país hay un gran número de personas mayores que han afrontado la problemática solos y sin ningún tipo de apoyo.

Es por ello que proyectos como Indotem se han involucrado en crear campañas de atención y en la fabricación de sistemas de seguridad accesibles para todos, que aportan su granito de arena para frenar la curva de mortalidad en personas mayores.

Control-Análisis-Solución-Aviso Mediante la combinación de distintos tipos de sensores, el sistema analiza la ausencia o exceso de actividad, las horas de sueño o la temperatura, entre muchos otros parámetros. Aprendiendo, gracias a la inteligencia artificial, de las rutinas de la persona mayor, y alertando ante accidentes domésticos, sin necesidad de que la persona mayor pulse ni toque ningún botón.

Además de estas alertas, la aplicación ofrece todo tipo de información, con la que los familiares pueden saber que está pasando en casa de la persona mayor, es decir, a qué hora se ha despertado y acostado, cuántas veces ha abierto la nevera, las veces que ha ido al baño, la temperatura de la casa, etc.

Con esta información también se pueden diagnosticar enfermedades de una forma precoz como alzhéimer, demencia, pero siempre respetando la privacidad de la persona.

