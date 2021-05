El campeonato del mundo en línea Football for Friendship: Jugadores de más de 200 países compiten en equipos mixtos Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 17:31 h (CET) Los días 24 y 25 de mayo, los participantes de más de 200 países del Campeonato eWorld Football for Friendship 2021 disputaron partidos de clasificación en 32 equipos y ocho grupos. Las semifinales y la final tendrán lugar el 29 de mayo. El campeonato es uno de los puntos más destacados de la novena temporada del programa social infantil internacional de Gazprom, Football for Friendship (F4F) Los equipos "Argali", "Quebrantahuesos", "Armiño" e "Ibis con gorro", con niños de 19 países diferentes, se han clasificado para las semifinales. El campeonato eWorld 2021 de Football for Friendship se jugará en formato digital en el simulador multijugador especialmente desarrollado para "Football for Friendship World" (F4F World), que está disponible gratuitamente en 27 idiomas para MS Windows, Apple macOS, Android e iOS.

El sorteo público de los ocho grupos de 32 equipos, los equipos internacionales de la amistad, ya tuvo lugar a finales de abril. Chicos y chicas de más de 200 países pudieron solicitar su participación o fueron propuestos por sus academias nacionales de fútbol.

Los equipos internacionales de la amistad llevan nombres de especies en peligro de extinción, como "Caimán chino", "Cuervo de patas rojas", "Tiburón negro". Esta tradición se introdujo por primera vez en 2018 para llamar la atención sobre la idea de proteger el medio ambiente y la biodiversidad como parte del proyecto.

Bajo el lema "Unir a los amigos - unir al mundo", los niños se habían preparado previamente de forma intensiva para el Campeonato Mundial Football for Friendship 2021 en el Campamento Internacional de la Amistad, bajo la supervisión de experimentados educadores y jóvenes entrenadores.

Del 15 al 23 de mayo, también participaron en talleres y otros formatos en línea sobre los nueve valores de F4F: Amistad, Igualdad, Equidad, Salud, Paz, Dedicación, Victoria, Tradiciones y Honor.

Acerca de Football for Friendship

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. Ha sido galardonado con más de 60 premios nacionales e internacionales en los ámbitos de la responsabilidad social, el deporte y la comunicación.

Fuentes oficiales en Internet

Fotos y vídeos para los medios de comunicación: http://media.footballforfriendship.com

Página web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.