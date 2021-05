Mejor móvil Realme según Tecnomari Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 16:52 h (CET) El auge de los teléfonos móviles de origen chino es, actualmente, indiscutible. Si bien es cierto que el repertorio entre los que elegir es amplio, existen marcas punteras, entre ellas los móviles Realme. Se trata de uno de los fabricantes de móviles libres baratos chinos más jóvenes del mercado, sin embargo, esto no ha supuesto ninguna traba para posicionarse dentro del top5 de marcas más vendidas durante el primer semestre de 2021 gracias a su inmejorable relación calidad precio ¿Qué móvil Realme escoger?

Realme C21. Dentro del catálogo del fabricante, la familia “C” de móviles Realme es la que ocupa gran parte de la gama de entrada. Aun así, presume de unas excelentes prestaciones en concordancia con su asequible precio: batería de 5.000 mAh, pantalla de 6.5 pulgadas, un core a base del Helio G35 de MediaTek, 3 o 4GB de memoria RAM, módulo de cámara triple y diseño ergonómico con 190 gramos de peso. También incorpora el lector de huellas en la parte trasera del terminal y el reconocimiento facial, además de un aguante de la batería de dos o tres días si se hace un uso moderado.

Realme 8 Pro. Con este móvil Realme el usuario podrá disfrutar de una gama media bien equipada. Tan solo le fueron necesarias unas semanas para postularse como candidato al mejor móvil calidad precio. Se trata de una tanda de móviles libres baratos chinos que destaca por su diseño atrevido y su módulo de cuatro cámaras con un sensor principal de 108 megapíxeles. En tan solo 179 gramos acapara un panel de 6.4”, un procesador Snapdragon 720, 4.500 mAh de batería, 6/8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno ampliable con microSD.

Realme X3. En esta ocasión el usuario se encuentra ante un modelo de móviles Realme rompedor, puesto que sin moverse de la gama media, apunta alto con unas prestaciones excelentes para su precio. Bajo la capa de Realme UI de Android 10, el smartphone se constituye a partir de una atractiva pantalla de 6.6”, 120Hz de refresco y protegida por Gorilla Glass 5, el potente Snapdragon 855+, 6/8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno. La autonomía de dichos móviles libres baratos chinos acoge 4.200 mAh y una carga rápida de 30W y, a su vez, la trasera apuesta por un módulo cuádruple de cámaras en formato alargado, con el sensor principal de 64 megapíxeles.

Realme X50 Pro. Si lo que se busca es un dispositivo móvil Realme que cumpla con las exigencias de un verdadero buque insignia, esta es la mejor propuesta a la hora de comprar móviles chinos online. Se sitúa, por tanto, dentro de la gama alta de la firma y reúne unas características clave que no dejan indiferente. A parte de su incuestionable relación calidad precio, presenta una pantalla de 6.44” con tecnología Súper AMOLED y tasa de refresco de 90Hz, procesador Snapdragon 865, 8 /12GB de RAM y 128/256GB de almacenamiento interno. Las cuatro cámaras se encuentran incrustadas en un módulo vertical y su sensor principal acoge 64 megapíxeles. Sus 4.200 mAh de batería y su carga rápida de 65W hará que la experiencia con el smartphone sea excelente.

Estos son algunos móviles libres baratos chinos Realme que, según Tecnomari, reúnen todas las claves para dar el paso de comprar móviles chinos online. Para responder a “cuál es el mejor”, el usuario deberá contemplar sus requisitos esenciales y necesidades a cubrir.

