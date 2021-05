Saint-Gobain potencia su talento interno en la primera edición del "Career Day" Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 16:55 h (CET) El ‘Career Day’ nace con el objetivo de hacer reflexionar a todos los trabajadores del grupo sobre su trayectoria profesional, siendo Saint-Gobain un punto de apoyo y guía para sus objetivos de carrera. El evento ha contado con la participación de Jean-Luc Gardaz, CEO de Saint-Gobain Países Mediterráneos; la presencia de los directores generales de las sociedades que integran la compañía y ha culminado con sesiones informativas, así como con testimonios de empleados Saint-Gobain, líder mundial en soluciones sostenibles, celebró ayer su primer ‘Career Day’, un evento pionero con el que la compañía ha invitado a reflexionar a todos los trabajadores del grupo sobre su trayectoria profesional dentro de la empresa. De esta forma, la multinacional francesa refuerza su apuesta por el talento interno y su promoción.

Los dos objetivos prioritarios de la jornada han sido el aumento de la visibilidad de las oportunidades de desarrollo profesional dentro del grupo y la motivación de todos los colaboradores para que continúen explorando las oportunidades de desarrollo profesional que brinda Saint-Gobain. En este sentido, se ha enfatizado el apoyo que brinda la compañía al desarrollo profesional de sus empleados, sirviendo como guía a la hora de aprovechar estas oportunidades laborales.

El evento ha comenzado con una bienvenida a los participantes por parte de Adela Ureta, Directora General de Recursos Humanos para Saint-Gobain España, Portugal, Marruecos y Argelia. Tras ello, Claire Pedini, Vicepresidenta de la Compañía Saint- Gobain y Directora de Recursos Humanos, ha incidido en la importancia de ser responsables de la propia carrera y en las posibilidades que ofrece Saint-Gobain a este respecto.

Jean-Luc Gardaz, CEO de Saint-Gobain Países Mediterráneos, en su mensaje a los colaboradores, ha puesto el acento sobre las nuevas formas de crecimiento profesional: “Hoy podemos crecer moviéndonos horizontalmente hacia otros negocios, colaborando con nuevos equipos y funciones, incluso trabajando en proyectos de corta duración que puedan darte una visión más amplia”. Además, ha aprovechado para reforzar el mensaje de acompañamiento del grupo: “Desde Saint-Gobain, facilitaremos herramientas para orientar vuestra carrera de manera motivante, siendo conscientes del valor añadido que podéis aportar a cada negocio y al grupo”.

La jornada ha contado también con mesas redondas en las que los diferentes directores generales de las sociedades que integran Saint-Gobain han comentado las opciones de carrera que ofrece el grupo, así como de los principales requerimientos formativos y profesionales para avanzar en cada una de ellas. Además, entre cada sesión, se han proyectado vídeos testimoniales de empleados contando sus experiencias en esta materia.

Durante el ‘Career Day’, los colaboradores también han podido revisar las herramientas de las que dispone el grupo en materia de desarrollo de carrera: Boost –una plataforma de aprendizaje interna-, Job2U –un espacio de publicación de vacantes internas-, +Impulso –un programa de mentoring-, Evolve –una herramienta de feedback entre colaboradores-, guías de carrera profesional, programa de inplacement –un programa que ofrece networking y preparación para las entrevistas internas-, People Review –un proceso para hacer una revisión de las personas con puestos clave, entre otros.

Esta iniciativa entronca con el nuevo propósito de Saint-Gobain ‘Making The World a Better Home’. A través de él, la compañía se proyecta como líder en su sector, capaz de hacer frente a los retos del presente; y, desde una perspectiva interna, persigue reforzar la cohesión de todos los que forman parte de Saint-Gobain.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.