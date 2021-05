Las tiendas de tela online, un negocio en auge, según Danzaida Shop

Vuelve la moda de crear uno mismo sus prendas de ropa, una tendencia imparable La crisis del Covid-19, los salarios bajos o la tendencia a “hacer uno mismo” con sus propias manos han llevado a muchos amantes de la moda a comenzar a diseñar y confeccionar sus propias prendas. Vuelve lo vintage en todos los sentidos de la palabra, tanto en la moda como en la forma de gestionar los recursos.

Se han vivido muchos años con prisas, poco tiempo y acudiendo a comprar todo aquello que suponía menos esfuerzo que fabricarlo y hacerlo uno mismo, aunque el coste fuese más elevado. La crisis del Covid ha logrado detener el mundo al menos por un tiempo y disponer de él para destinarlo a actividades que antes eran impensables.

Sumergirse en el mundo de la costura ha sido para muchos una vía de escape durante este año y medio de pandemia. Muchas personas no tenían ni siquiera nociones de cómo elaborar una prenda sencilla, pero han sido muchos los que se han aventurado y han realizado cursos online comenzado así su andadura en el mundo de la confección.

La venta de telas online se ha disparado desde marzo de 2020, cuando la afición por la costura comenzó a aumentar considerablemente, y han sido muchas las empresas que desde entonces, han aumentado su catálogo de telas y mejorado el servicio a los clientes.

Danzaida Shop

En Danzaida Shop, tienda de telas online y uno de los referentes en el sector, siguiendo con la evolución de la demanda, han incorporado una gran variedad de telas de diferentes colores y texturas en el catálogo que ofrecen a sus clientes. Productos de máxima calidad con un servicio inmejorable.

La clave del éxito está en saber lo importante que es que los clientes encuentren aquello que buscan y que lo hagan con inmediatez. Cuidando al máximo cada uno de los envíos con el objetivo de que cada pedido llegue a su destinatario en excelentes condiciones.

Además de ofrecer a los clientes la opción de comprar telas online, ponen a disposición de los mismos una amplia gama de productos de baile, calzado y accesorios, especializado en el mundo de la danza. Ofrecen asesoramiento personalizado además de diseñar prendas a medida. Sus artículos son cómodos, de calidad y con un gran estilo.

En Danzaida Shop cuentan con una gran trayectoria en el sector de la danza y la venta de telas online ya que su equipo está vinculado de forma directa con esta disciplina. Se encuentran en Badajoz, aunque prestan servicio a toda España con su tienda online, lo que facilita que se pueda disfrutar de sus productos desde cualquier punto del país.

Recomendaciones para elegir una tela online

La principal recomendación que se puede hacer es no comprar si no se tiene claro que prenda se va a confeccionar. De lo contrario, puede darse el caso de no contar material suficiente para terminar la confección. Una vez se tenga claro el tipo de producto a confeccionar:

Elegir el color y estampado: Si aún no se tiene claro el color o estampado de la prenda, se puede revisar el catálogo online hasta que se encuentre el diseño idóneo. Existen multitud de colores y estampados y seguro que alguno se adapta a las necesidades del costurero.



Elegir siempre calidad: el precio no siempre es sinónimo de calidad. A veces bajo un precio económico se ofrecen telas de gran calidad. Se recomienda leer detenidamente la composición de la tela y valorar la opción más adecuada. Otro aspecto a tener en cuenta es el uso que se le vaya a dar a la prenda, si se le va a dar un uso frecuente, conviene recurrir a una tela de calidad sin priorizar el precio.



Atención al cliente: para los clientes la atención que ofrezca la empresa puede ser decisiva para decantarse por una empresa u otra, pues en caso de algún inconveniente con el producto, una empresa con un servicio de atención al cliente eficiente, solucionará el incidente con mayor brevedad. Revisa si aparece un teléfono, email o redes sociales en la web como forma de contacto.