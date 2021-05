IFEMA MADRID intensifica en FITUR su seguridad con un sistema inteligente que ayudará a recuperar las ferias presenciales Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 16:27 h (CET) Una herramienta digital que se implementa por primera vez en la Feria Internacional de Turismo, y que supone un salto en innovación tecnológica para el análisis de espacio, aforos y comportamiento de asistentes Con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2021, que ha sido celebrada recientemente en Madrid, IFEMA MADRID ha añadido como primicia en sus protocolos de seguridad un innovador sistema de analítica inteligente de espacios para el control del flujo de personas y gestión de aforos en tiempo real dentro de cada uno de los pabellones que albergan FITUR. Dicho sistema ha sido desarrollado por Wizzie Analytics e integrado por NTT Ltd., empresa de servicios tecnológicos líder mundial, y se presenta por primera vez en una feria presencial de la envergadura y afluencia de FITUR, dando un paso más en la nueva realidad de los eventos presenciales.

Este retorno progresivo a los eventos presenciales no hubiera sido posible sin contar con las herramientas tecnológicas adecuadas que permiten a estos recintos adaptarse al nuevo escenario. De ahí la incorporación de la última tecnología por parte de IFEMA MADRID, dando un salto hacia el denominado smart venue o recinto inteligente, garantizando la seguridad del visitante, pero también abriendo todo un abanico de nuevas aplicaciones para la gestión segura de su recinto.

Innovación y tecnología

Aplicar innovación y tecnología. No hay otro secreto. Entre los protocolos de seguridad que ha establecido IFEMA MADRID para la celebración de este evento (sistemas de ventilación que permiten renovar todo el aire del pabellón en solo 20 minutos, pruebas PCR en origen y test rápidos in situ…) se encuentra también todo lo relacionado con la ordenación del flujo de asistentes y su movilidad. Para ello IFEMA MADRID ha puesto en marcha la plataforma Wizzie Data Platform (WDP) de Wizzie Analytics que permite gestionar los flujos de movimientos de personas dentro del recinto, tanto del equipo profesional de la propia organización como los visitantes al evento, utilizando para ello diversos módulos de la plataforma para el geoposicionamiento, detección de puntos calientes de concentración de personas y patrones estanciales y de comportamiento de los asistentes.

Wizzie Data Platform, que se presenta en el marco de FITUR, permite monitorizar a todos los asistentes al evento, gracias a la ingesta de información desde el sistema de control de aforos de IFEMA MADRID y de su sistema Wi-Fi desplegado por todo el recinto, así como conocer los aforos en todos los espacios y los flujos de movimiento en tiempo real, que se representan como mapas de calor dinámicos. Esto no solo permite cumplir con la normativa y las medidas de control anti-covid definidas, sino que también sirve como una ayuda inestimable para el personal de seguridad de IFEMA MADRID a la hora de actuar ante cualquier imprevisto.

Inteligencia artificial y escalabilidad

Además, y este es un dato importante, se trata de una solución altamente escalable, debido a su arquitectura, pudiendo procesar un gran volumen de datos. Hay que tener en cuenta que se habla de un evento de 44.000 metros cuadrados y una asistencia estimada de cerca de 100.000 visitantes (50.000 profesionales y 50.000 de público general).

Otro elemento importante de esta solución es el uso de inteligencia artificial, que permite que el sistema sea capaz de aprender y detectar patrones de comportamiento, pudiendo emitir alertas y anticiparse antes de que se produzca cualquier incidencia.

Además, este sistema aporta una serie de funcionalidades adicionales, como la elaboración de informes históricos personalizados mediante los que es posible analizar lo sucedido en el evento de manera pormenorizada, y evaluar qué medidas funcionan y qué es susceptible de mejorarse.

