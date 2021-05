El SEPE impulsa el cooperativismo con cursos online 100% subvencionados Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 16:31 h (CET) La formación cooperativa promueve el desempeño cualificado manteniendo el carácter social de las organizaciones Las cooperativas, como agentes de desarrollo económico basado en principios y valores éticos, tienen un papel fundamental en la economía social y su presencia está en todos los sectores económicos.

Solo las cooperativas agrarias dan empleo a 64.108 personas, según datos de Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a las que hay que sumar las cooperativas financieras, de enseñanza, servicios, de transportistas y todas las que componen el conjunto de cooperativas que, en su totalidad, generan más de dos millones de empleos, directos e indirectos, según datos recogidos por CEPES. En definitiva, una economía al servicio de las personas.

Gracias a tener una estructura basada en principios como la primacía de las personas y del fin social sobre el capital, el cooperativismo se ha convertido en una fuente de oportunidades y de creación de empleo estable.

Por todo ello, El Ministerio de Trabajo y Economía Social, pone a disposición de todos los trabajadores y autónomos de Economía Social, cursos 100% subvencionados. No consumen créditos de formación de las empresas y no suponen coste alguno para los participantes.

No es formación bonificada, por lo que el alumno no necesita autorización de su empresa, realizando la inscripción a título personal.

Los cursos online disponibles, son especialidades del SEPE pertenecientes al plan de referencia de Economía Social y están pensados para responder a las necesidades formativas de los trabajadores y autónomos de estas estructuras asociativas, en especial de las cooperativas. Incluyendo áreas temáticas como comunicación, dirección o contabilidad específicamente diseñados para cooperativistas.

Además de los cursos específicos, los trabajadores de le economía social cuentan con más de 70 cursos gratuitos de temáticas más transversales para que continúen y amplíen su desarrollo profesional.

Esta formación subvencionada está impartida por Grupo Femxa, entidad de formación acreditada por el SEPE, con más de 20 años de experiencia.

Las plazas son limitadas y la solicitud de plaza ya se puede realizar desde aquí:

Cursos gratuitos cooperativistas : https://www.cursosfemxa.es/formacion-cooperativas

: Cursos gratuitos temáticas transversales: https://www.cursosfemxa.es/transversal Las personas interesadas también tienen a su disposición el teléfono gratuito: 900 100 957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com

