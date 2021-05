La marca Smilke patrocina una parada del Circuito Tormenta y torneos de Wild Rift, Brawl Stars y Fortnite

La primera competición de la Smilke Cups será una Parada de Circuito Tormenta, denominada "Shaker Cup," que tendrá lugar el próximo mes de junio. Los streamers xNavalha, Anikilo y Suja GG, retransmitirán las fases finales de los torneos de la Smilke Cups a través de sus canales GGTech con la colaboración de la marca Lácteos COVAP, han puesto en marcha la Smilke Cups, una nueva competición que tendrá lugar, de forma online, entre los meses de junio y octubre. Los aficionados y jugadores podrán competir en diferentes entornos y acercarse a la emoción de la competición y del juego en los títulos más famosos del momento.

La primera de las competiciones que se integran en la Smilke Cups es una Parada de Circuito Tormenta denominada “Shaker Cup" donde los participantes competirán en League of Legends. La fecha de celebración de esta nueva experiencia competitiva se ha fijado del 1 al 12 de junio, creando un flujo competitivo más emocionante e intenso para los equipos. Esta parada, con un prize pool de 1.000 euros y categoría Barón, aportará puntos para los equipos ganadores.

Smilke Café, la bebida que acompaña en el juego Smilke Café, uno de los productos de la gama on the go de Lácteos COVAP, se convierte en uno de los protagonistas de esta competición.

Carlos Aranda, responsable del proyecto en COVAP, afirma que “los valores asociados al mundo de los esports como son trabajo en equipo, superación y compromiso, encajan perfectamente con la cultura de la marca Smilke. Nuestro objetivo es seguir apoyando acciones que fomenten el deporte en todas sus variantes. Con estas premisas, el desarrollo de la Smilke Cup, con torneos propios y la organización de la Parada del Circuito Tormenta, es una oportunidad no solo para que los gamers se diviertan, sino para transmitir también el papel tan importante que juega la alimentación en el universo de los esport”.

Copas y streamers que animarán los meses de verano

La Smilke Cups no solo atraerá a los amantes del Circuito Tormenta, sino que el resto de los jugadores que deseen competir también podrán hacerlo en las tres competiciones organizadas por la marca.

La primera de ellas y que tendrá lugar durante el mes de agosto, es la Copa Wild Rift, donde los participantes disfrutarán de toda emoción del juego de la mano de xNavalha que retransmitirá en streaming la fase final a través de su canal.

En el mes de septiembre, los jugadores competirán en la Copa Brawl Stars, donde Anikilo será el streamer elegido para animar a los participantes a través de su canal de Youtube en esta fase final.

La Smilke Cups finalizará en el mes de octubre con la Copa Fortnite, uno de los torneos más esperados por los gamers, donde los equipos participarán durante cuatro semanas en una fase clasificatoria y una fase final. Esta Copa contará con un streamer de lujo como Suja GG que será el encargado de hacer vivir una experiencia única de juego a los participantes a través de su canal de Twitch