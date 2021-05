Schaeffler combina e-commerce, una base de conocimientos y un catálogo de productos en una única plataforma Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 15:03 h (CET) Buscar, comparar y pedir: Schaeffler ha optimizado su plataforma online medias con nuevas funciones y un nuevo diseño adaptativo. La plataforma está estructurada como un modelo de usuario de tres niveles y cubre las distintas necesidades de los clientes. El contenido se ha adaptado a cada país y está disponible en once idiomas El proveedor de los sectores de automoción e industria Schaeffler ha optimizado su plataforma online medias (https://medias.schaeffler.com) para proporcionar a sus usuarios gran cantidad de información con mayor rapidez y eficiencia. Además de la información sobre rodamientos y casquillos de fricción, sistemas lineales y mecatrónica, soluciones digitales y de servicio, medias brinda ahora acceso a los asistentes de selección, las herramientas de configuración y hasta el propio proceso de pedidos a los clientes de Schaeffler y otras partes interesadas.

Como parte de la mejora para facilitar el uso, la plataforma se ha completado con una navegación simplificada y un nuevo diseño responsive o adaptativo, así como con nuevos contenidos y funciones. La estructura de tres niveles del modelo de usuario, que comprende medias, medias Plus y medias Business, también cubre diferentes requisitos de los clientes. El contenido ha sido adaptado a cada país y está disponible en once idiomas.

Empezar rápidamente sin registro: medias

Encontrará toda la información sobre productos, soluciones y servicios de la división Industrial de Schaeffler, y se añaden nuevos contenidos constantemente. Además de herramientas de ingeniería ya establecidas, también hay disponibles varias opciones nuevas, como el configurador lineal que permite el diseño de sistemas de guiado lineal basado en los requerimientos de los clientes. Todos los cambios y ampliaciones se visualizan inmediatamente durante la configuración.

Para mayores prestaciones sin coste: medias Plus

medias Plus también está disponible gratuitamente tras un breve proceso de registro. Los usuarios pueden guardar favoritos utilizando una lista de favoritos y pedir directamente una cotización a los distribuidores de Schaeffler. Además, las configuraciones lineales también se pueden guardar y recuperar en cualquier momento, y en breve los usuarios tendrán acceso a documentación técnica y vídeos de formación sobre productos.

Para los distribuidores de Schaeffler y los clientes directos: medias Business

medias Business se dirige a los clientes existentes de Schaeffler y proporciona acceso ilimitado a la completa gama de herramientas de asesoramiento y a la información de productos, e incluye una gama todavía mayor de variantes de productos. Además del proceso sencillo y directo de pedidos, medias Business también incluye numerosos extras que facilitan los procesos comerciales, como la información sobre escalas de precios, la disponibilidad en tiempo real y una vista general de los pedidos abiertos.

El contenido disponible en medias se amplía continuamente, con lo que se convierte progresivamente en una plataforma central de conocimientos.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

Como proveedor global líder de los sectores de automoción e industrial, el Grupo Schaeffler impulsa desarrollos innovadores en los ámbitos del movimiento y la movilidad desde hace más de 70 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para accionamientos eficientes en CO2, la movilidad eléctrica, la industria 4.0, la digitalización y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles. La gama de productos incluye componentes de precisión y sistemas para aplicaciones de transmisión y chasis, así como soluciones de rodamientos y casquillos de fricción para un gran número de aplicaciones industriales. En 2020, el Grupo Schaeffler generó un volumen de negocios de aproximadamente 12.600 millones de euros. Con alrededor de 83.900 empleados, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar. Con más de 1.900 registros de patentes en 2020, Schaeffler ocupa el segundo lugar en el ranking de las empresas más innovadoras de Alemania según la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

