Perelada Finca Garbet 2015, el mejor syrah de España Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 13:43 h (CET) La Guía Peñín 2021 destaca que es un monovarietal con unos atributos a medio camino entre el modelo australiano y francés En la versión digital de la Guía 2021 se pueden contabilizar 163 vinos elaborados exclusivamente con la variedad syrah mientras que ensamblada con otras variedades muestra 708 marcas.

“Si nos vamos -destaca la publicación en un artículo publicado en su web- a la cúspide de la tabla, es decir, los vinos excepcionales del tramo 95-100 puntos solo ¡una marca! monovarietal de syrah llega a los 95 puntos” la máxima puntuación, y esa marca es Perelada, y su Finca Garbet 2015.

Nacido en la D.O. Empordà, el artículo destaca que la finca Garbet, “situada casi en un balcón que mira al mar, es un reto al clima, pero sometido a la repetida influencia de la Tramontana, un viento que afortunadamente seca rápido la humedad, pero tampoco deja crecer la uva concentrando sus bayas. Sus características están a medio camino entre el modelo australiano y francés. Tiene calidez, cuerpo, con un color no muy intenso, pero con cierta expresión y complejidad de fruta madura, que es lo más difícil. El viñedo está cerca de una zona abrupta y muy aireada de la costa con suelos de gran drenaje”.

La Finca Garbet se encuentra a orillas del Mediterráneo, ubicada en un terreno montañoso de composición pizarrosa, que obliga al cultivo en terrazas. Es, sin duda, la joya de la corona y uno de los viñedos más espectaculares. Son 12,8 hectáreas al norte del Cap de Creus, y este viñedo comenzó a plantarse en 1997. En esta finca el mar refuerza su insolación al reflejar la luz solar, actuando además como regulador térmico. El viento, la Tramuntana, ejerce un control natural de las plagas y permite reducir al mínimo indispensable el uso de fitosanitarios. Son 41.900 cepas de Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Garnatxa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.