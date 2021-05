Jornada de CEDERED-Red Dir.Financieros: alternativas de ayudas, subvenciones y depósitos para empresas Comunicae

jueves, 27 de mayo de 2021, 13:35 h (CET) El evento celebrado del 26 de mayo ha contado con la colaboración destacada de Caja Rural de Zamora Esta Jornada de la Red de Directores Financieros organizada por CEDERED el 26 de mayo en formato online, reunió a más de 30 directivos del área financiera, pertenecientes a destacadas empresas e instituciones financieras de Castilla y León. Un encuentro online que destacó por la cercanía y carácter muy práctico de las exposiciones compartidas, como es habitual en las Jornadas organizadas desde CEDRED.

Como apunta José María López, CEO de CEDERED y Chairman de la Red de Directores Financieros, "entendíamos que era muy necesario poder impulsar una jornada donde se desarrollasen algunos de los temas que más preocupan a los directivos financieros ahora mismo: depósitos y su gestión, en un momento en el que casi todas las entidades financieras los están penalizando con comisiones cada vez mayores. Y por otro lado, Fondos UE, ayudas y subvenciones disponibles para empresas en el presente y en el futuro próximo, y cómo acceder a ellas de manera ágil y sencilla".

Ponentes y colaboradores

Para esta Jornada se contó con la colaboración especial de Caja Rural de Zamora, emitiéndose desde sus nuevas oficinas en el centro de Valladolid.

Tras la bienvenida institucional de Narciso Prieto, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, comenzaron las intervenciones relativas a "Depósitos y su tratamiento. Alternativas posibles", contando con Loren Tapia, Directora Patrimonial de Cerealto Siro Foods, y Alejandro Hidalgo, Director Territorial de Expansión de Caja Rural de Zamora. Compartiendo necesidades desde el punto de vista empresarial, y posibles soluciones recomendadas desde la entidad financiera.

Posteriormente se abordó el tema de "Fondos UE. Visión y recomendaciones. Herramienta del Grupo Caja Rural sobre ayudas y subvenciones", contando con Jesús Ruiz Ortiz, Responsable de Desarrollo de Negocio, del Banco Cooperativo Español. Aquí se revisaron las principales líneas de Fondos UE previstas para los próximos años, no sólo los impulsados por la situación pandémica actual, así como otro tipo de ayudas y subvenciones de acceso más fácil a través de una sencilla herramienta de información y gestión de las mismas desarrollada por el Grupo Caja Rural.

Sobre la Red de Directores Financieros y CEDERED

La Red es un foro de Directivos Financieros cuyos objetivos son el intercambio de experiencias profesionales. Además se fomenta la participación de éstos y que puedan colaborar entre ellos. La Red nace como un movimiento espontáneo fundado en 1974, a través de un grupo de directivos. La intención desde en sus inicios es intercambiar experiencias de una manera cercana, para una mejor formación y colaboración entre sus miembros.

20 años después de su nacimiento, y para dar soporte organizativo y de servicios a la Red, se crea CEDERED para potenciar el crecimiento profesional y empresarial, como entidad que facilita servicios de desarrollo de talento y management a empresas y organizaciones, fomentando acciones de intercambio, formación y aprendizaje, como la Escuela de Buen Gobierno o el Máster on line en RRHH 4.0, entre otras.

