Candela Restaurante, una terraza espectacular en el corazón de Madrid

jueves, 27 de mayo de 2021, 13:20 h (CET) Ya está aquí el buen tiempo y las ganas de disfrutar del terraceo que ofrece Madrid. Es el caso de Candela Restaurante, un local a punto de cumplir su primer aniversario en el barrio de Hispanoamérica, en la calle Uruguay 1. Su apuesta es clara: recuperar sabores, recetas y costumbres de siempre, con un toque innovador que no deja a nadie indiferente La oferta de terrazas en Madrid es amplísima, sin embargo, de vez en cuando aparece alguna que sorprende no solo por su carta, sino por la alta calidad de sus platos combinada con un ambiente y un servicio impecables. Este es el caso de la terraza de Candela Restaurante.

Candela Restaurante cuenta con dos ambientes diferenciados. En la planta superior o planta calle se encuentra la zona de barra, con mesas altas y pantallas para ver el fútbol. Aquí funciona, en horario ininterrumpido, una carta de formato más informal que permite disfrutar de un tapeo de calidad en buena compañía. La planta inferior, por su parte, alberga una sala más formal, con horario y carta de restaurante y con capacidad para 20 comensales y 6 más en una mesa apartada con vistas a la cocina para acoger encuentros más relajados, de tertulia y sobremesa. Además, dispone de dos reservados para 10 y 6 personas respectivamente, para reuniones más íntimas y almuerzos de trabajo, con la privacidad propia de las grandes mesas de poder.

No obstante, la joya de la corona es su terraza, con zona tanto al aire libre como con una más protegida para los días de excesivo calor. Debido a las restricciones del Covid, en Candela Restaurante han tenido que limitar el aforo. Pese a todo, la espectacular terraza puede albergar a más de 30 comensales, todo un lujo en el centro de Madrid.

Su carta, inspirada en la cocina madrileña, está cuidada y sin florituras. En ella, se encuentran desde platos para compartir y picar en la barra hasta propuestas más ‘de cuchara’, de esas que requieren sentarse en buena compañía para disfrutarlas con calma y sin agobios. Para ir abriendo boca, se puede optar una ensaladilla rusa con langostinos, cuya mayonesa es sencillamente espectacular; unas clásicas croquetas de jamón, que se deshacen en la boca en una fusión perfecta entre el crujiente del rebozado y la cremosidad del interior; o una tortilla de patata, al estilo de Betanzos, jugosa y en su punto.

Para los amantes de las verduras, las alcachofas fritas de Candela Restaurante, con un punto conseguido de sal, son una opción perfecta. Capítulo aparte merece su tomate con aceite de oliva virgen extra, de esos que ya no se encuentran en cualquier restaurante. Su olor y textura trasladan directamente a la huerta y su sabor hace revivir esas noches de verano en el pueblo, en las que un simple tomate recién cogido es suficiente para hacer de una cena sencilla todo un lujo.

La carta de vinos la compone una cuidada selección de 25 referencias en la que, a excepción de algunos clásicos de alta gama, apuesta por etiquetas de autor, denominaciones de origen menos habituales –Toro, Bierzo, Ribeiro, Ribera Sacra, etc.– y, en general, vinos de buena relación calidad-precio que no engrosen la factura final. Para los amantes de la coctelería, Candela Restaurante no defrauda. Se pueden encontrar desde lo más clásicos a otros más innovadores, como el mojito de melón, que hacen recordar, casi sin querer, los míticos chicles que muchos devoraban a la salida del colegio. Además, su personal, solícito y siempre dispuesto a generar una experiencia única, es capaz de crear, en el momento, nuevas combinaciones ajustadas a los gustos personales de cada cliente.

La cocina de Candela Restaurante está capitaneada por José María Ibáñez, alma de Semon durante 13 años, que ejerce aquí de chef ejecutivo aportando su dilatada experiencia en comedores de la talla de Jockey y Akelarre, su filosofía culinaria de respeto al producto y a la tradición y algunas de sus recetas más. Al frente de sus fogones se encuentra el gallego Pedro González Rial, exjefe de cocina el algunos de los restaurantes del Grupo Oter, mientras que de la partida de dulces y de darle el toque más contemporáneo a la propuesta se ocupa su segundo, Jorge Pérez-Juste, formado en El Celler de Can Roca.

Los precios son, asimismo, son muy competitivos. El precio medio en barra ronda los 25 euros, mientras que en la zona de restaurante se eleva a los 45. Está abierto de lunes a miércoles de 11:00 a 23:00 h; de jueves a sábado de 11:00 a 00:00 h y domingos de 11:00 a 17:00 h. Por su parte, el horario de cocina en la zona de comedor es de 13:00 a 17:00 h y de 20:00 a 00:00 h.

Dirección: calle Uruguay, 1. Madrid

Teléfono: 91 457 90 73

Web: https://candela.madrid/

Email: reservas@candela.madrid

Abierto de lunes a domingo: de lunes a sábado comidas y cenas; y domingo sólo comidas

Horario de cocina en barra: ininterrumpido

Precio medio barra: 25 €

Precio medio restaurante: 45 €

