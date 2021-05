Tecnología que aporta conocimiento para la vuelta segura a la oficina

Gaia by Actiu es una plataforma IoT pionera y disruptiva que sensoriza el entorno de trabajo para obtener datos de uso y de las condiciones del ambiente que rodea a las personas La seguridad y el bienestar en el puesto de trabajo depende de factores como la calidad del aire, temperatura, humedad, sonido, luz y densidad, entre otros. Gaia by Actiu ofrece las respuestas a estas nuevas necesidades. Es una plataforma inteligente que permite medir y supervisar todos estos parámetros, ofreciendo a las empresas información relevante en forma de conocimiento que les permite adoptar las medidas y ajustes que contribuyan a mejorar el entorno de trabajo.



En estos momentos de la pandemia, acudir al espacio de trabajo sabiendo que es un entorno seguro, en el que se adoptan todas las medidas necesarias para cuidar la salud de las personas y asegurar su bienestar físico y emocional es un valor añadido para el puesto de trabajo. Un entorno adecuado que junto con un mobiliario ergonómico son medidas para la tranquilidad y el bienestar del equipo.



“Fomentar la seguridad y el confort de los espacios de trabajo en la vuelta a la oficina se traduce en una mayor motivación y productividad que resultan cruciales”, comenta Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu, líder español en el diseño y fabricación de mobiliario para espacios de trabajo y hospitality.



Gaia by Actiu en acción

Este sistema, que garantiza el anonimato así como la máxima seguridad en el tratamiento de datos, se ha implantado ya en la sede de Actiu en sus instalaciones del Parque Tecnológico Actiu, el primer edificio industrial en sumar las dos certificaciones Leed y Well Platino, que lo acreditan como un espacio saludable y sostenible. Cualidades a las que ahora se suma la parametrización de Gaia, para gestionar el bienestar de las personas que trabajan en su interior y el cuidado del entorno.



Cada uno de los sensores instalados en los puestos de trabajo capta información en tiempo real sobre la temperatura, la humedad, el sonido, la luz y la presencia humana mientras que los dispositivos de las zonas abiertas registran la calidad del aire: la concentración de dióxido de carbono (CO2) y de partículas en suspensión PM 2,5 y PM 10. Esos parámetros determinan la conveniencia o no de ventilar el entorno más frecuentemente. También se han instalado dispositivos en las salas de reuniones que permiten conocer el grado de ocupación de cada sala.



Toda esa información se procesa mediante una serie de algoritmos que Gaia by Actiu convierte en ratios de eficiencia, bienestar y ocupación. Asimismo, la aplicación móvil orientada a los empleados, permite buscar y reservar espacios, valorar esos entornos, reportar incidencias y consultar contenido relacionado con la salud y el bienestar.



Gaia supone un cambio de mentalidad y abre una nueva etapa en la trayectoria de Actiu. En sus más de cincuenta años de historia, la compañía ha crecido y ha evolucionado de la mano de sus clientes, diseñando, fabricando y aportándoles los productos que necesitaban para equipar y configurar sus espacios.



Hoy, esas necesidades ya no pasan sólo por productos y soluciones sino también por servicios. Gaia se ha creado para escuchar y entender qué necesitan los usuarios y los espacios de trabajo para ser más sostenibles, eficientes, colaborativos y saludables. “Y la respuesta -concluye Soledat Berbegal- está en esta tecnología".