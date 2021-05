La correcta elección de juguetes para niños, según el portal Ofertas en Juguetes

La elección de los juguetes para los hijos no solo influye en su desarrollo integral, sino que además es fundamental a la hora de no comprar ese juguete tan llamativo de forma impulsiva. Esto no quiere decir que se deba comprar juguetes caros, ya que no es garantía de que gastando más dinero se encuentre el juguete ideal, muchas veces se compran juguetes caros que los niños solo usan una vez. Por otra lado, algunos juguetes baratos son de muy mala calidad y pueden representar un riesgo para los niños El equilibrio entre ambos casos se logra a través de un buen asesor en la selección de juguetes y para ello se puede contar con la web Ofertas en Juguetes. En este sitio web se encargan diariamente de encontrar solo los mejores juguetes en el momento en el que están con algún descuento, para que así se pueda tener la certeza de comprar un juguete de calidad y bien de precio.

Las 8 reglas universales para comprar juguetes:

No hacer discriminación de genero

El juego tiene que ser libre y espontáneo, con lo que se tiene que evitar transmitir la idea de juegos de niños y niñas. Si se vincula un color determinado a un género se está limitando la creatividad de los pequeños.

Se debería intentar que los juguetes puedan reunir niñas y niños cooperando y compartiendo espacio, eso les enseñará a vivir en un mundo más igualitario.

Intentar que tenga juguetes de diferentes categorías

Normalmente se tiene tendencia a regalar varias muñecas del mismo tipo, o toda una serie de la colección muñecos, coches o figuras preferidas a los peques. Si se regala cosas variadas le van a ayudar a que fomente la creatividad con juegos donde pueda fantasear y crear sus propios mundos.

Cada juguete a su edad

Un niño no jugará con un robot a los 2 años, simplemente le tendrá miedo o no sabrá qué hacer con él, no se debería querer que crezca más rápido de lo que toca.

Y si alguien le regala un juguete no adecuado para su edad, se debería guardar hasta que el niño comience a interesarse en estos temas.

Comprar juguetes para poder pasar un buen rato con los hijos

Por suerte a día de hoy se pueden encontrar cientos de juegos de mesa súper divertidos para pasar un buen rato toda la familia jugando, cada navidad hay algún juego estrella en familia, ¿se recuerda hace unos años el Cara-Splash? Era tan simple como una cuchara con un poco de nata y al que le tocaba quedaba su cara un poquito dulce. Los juguetes en familia harán que el niño se sienta atraído por los juegos intelectuales y pasará tiempo con sus padres.

Nunca se debería subestimar los juguetes sencillos

Cuanto más simple es el formato, mejor se desarrolla la imaginación. A partir de un simple juego de construcción de piezas LEGO, un niño puede montar cientos artículos diferentes, con unos Playmobil puede crear unos mundos en los que desarrollar sus historias y que a menudo están más allá del poder de imaginación de los adultos.

Renunciar a los aparatos electrónicos

Los gadgets cada día más están en las manos de los peques de casa: móviles, tabletas y tecnología en general, y ya se sabe lo cómodo que es para los padres.

Lo malo es que también es muy cómodo para el mal desarrollo cognitivo de los hijos. Los científicos sobre la base de los indicadores fisiológicos y mentales de los niños, hacen las recomendaciones para que los niños menores de 3 años los utilicen 5-7 minutos al día cómo máximo, y los estudiantes de primaria no más de media hora.

Es mejor calidad que cantidad

Se pueden comprar marcas económicas pero sobre todo se debería hacer en tiendas de confianza. También se puede apostar por las marcas locales que hacen magníficos juguetes artesanales con madera y telas, muchas de ellas ofrecen juegos educativos, puzzles y rompecabezas para niños pequeños, que se han ganado un gran reconocimiento por parte de los consumidores.

Hay que recordar que los juguetes STEM (juguetes que fomentan el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) ayudan a potenciar la parte creativa y despiertan las vocaciones científicas de los niños, apostar por este tipo de juegos en los que aprenden y se divierten a la vez es siempre una apuesta sobre seguro.

Con esta ayuda se debería poder tener una guía para comprar los mejores juguetes para los peques, y no tan peques, de casa.