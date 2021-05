Workday nombrado líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para Soluciones de Gestión Financiera en la nube para empresas medianas, grandes y globales

Workday (NASDAQ:WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos, ha anunciado hoy que ha sido posicionado por Gartner, Inc. en su cuadrante de Líderes del Cuadrante Mágico de Gartner 2021 para Soluciones de Gestión Financiera en la nube para empresas medianas, grandes y globales* por quinto año consecutivo, basándose en su visión integral y capacidad de ejecución.





Los acontecimientos de 2020 impulsaron que muchas organizaciones aceleraran sus esfuerzos para la transformación digital de finanzas. Como resultado, los líderes financieros están recurriendo a Workday para ayudarles a planificar, ejecutar y analizar todo en un solo sistema. La amplia oferta de finanzas en la nube de la compañía aporta nuevos niveles de visibilidad y control que van más allá de los estándares de los sistemas ERP tradicionales. Juntos, Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics y Workday Spend Management ofrecen una solución profunda y completa para la planificación y el análisis de la empresa en todos los procesos financieros.





Foco constante en el éxito del cliente y la innovación para mejorar la gestión de la dirección financiera

Workday sigue cumpliendo su compromiso con la dirección financiera para optimizar la agilidad de las organizaciones y ofrecer información fiable para impulsar la mayor eficiencia de las operaciones. Su compromiso de ofrecer un servicio excepcional al cliente y una innovación continua está ayudando a organizaciones de una amplia variedad de industrias y sectores. Con más de 1000 clientes de Workday Financial Management y 5500 clientes de Workday Adaptive Planning en más de 120 países, Workday sigue impulsando la innovación global basada en el machine learning (ML) y la analítica avanzada para permitir a los clientes:





- Tomar decisiones más acertadas y más rápido con una infraestructura inteligente basada en datos. Workday ofrece una arquitectura única con una estructura inteligente basada en datos que permite a los equipos financieros combinar los datos operativos y transaccionales en una única herramienta. Workday Accounting Center, construido sobre esta infraestructura de datos, representa un cambio fundamental en la forma en que los equipos de finanzas gestionan los datos operativos al simplificar drásticamente la transformación de los datos operativos de gran volumen en contabilidad. El machine learning también está integrado en la arquitectura principal para infundir inteligencia en los procesos financieros impulsados por Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning y Workday Spend Management Estas aplicaciones potenciadas por ML permiten a los clientes detectar continuamente anomalías en las líneas de registro y en las entradas del plan, hacer coincidir de forma inteligente los pagos de los clientes con las facturas, ofrecer recomendaciones de gasto y escanear las facturas de los proveedores y los recibos de gastos con reconocimiento óptico de caracteres para automatizar el procesamiento.





- Unificar la contabilidad y la FP&A (Planificación y Análisis Financiero) para una mayor agilidad: La capacidad de gestionar la actividad financiera a través de la perspectiva de FP&A se ha vuelto cada vez más importante, especialmente dada la imprevisibilidad de los últimos 18 meses. En el informe, Gartner afirma que: "Este año, hemos incluido las capacidades de FP&A en la evaluación en los casos en que los proveedores de Cloud Core Financial Management las han introducido en el mercado. FP&A se está convirtiendo rápidamente en un punto de diferenciación para muchos proveedores del estudio y seguirá impulsando la adquisición de clientes*.



Workday, posicionado por Gartner en el cuadrante de Líderes del Cuadrante Mágico de Gartner 2020 para Planificación y Análisis Financiero en la Nube**, ofrece una profunda integración tanto desde el punto de vista de los datos como de la experiencia del usuario (UX) con Workday Financial Management y Workday Human Capital Management (HCM). Ofrecida como solución independiente o combinada con otras soluciones de Workday, Workday Adaptive Planning permite a FP&A planificar con mayor precisión y confianza, aprovechando el ML y el análisis predictivo.





- Comenzar con las finanzas para la aceleración digital. Sustituir los sistemas legacy heredados a lo largo de los años es la mejor opción para muchas organizaciones, sobre todo en los sectores basados en productos. La solución Workday Enterprise Finance ofrece a los clientes la flexibilidad de adoptar soluciones individuales de Workday que coexisten con los sistemas ERP actuales o de sustituir todo su conjunto de software financiero para acelerar su transformación digital, lo que permite a los clientes aprovechar las ventajas de la tecnología en la nube a lo largo de la transición y a su propio ritmo.





Constante satisfacción del cliente

Workday tiene como objetivo mantener un índice de satisfacción de sus clientes superior al 95% y ha logrado llegar al 97%, líder en el sector, en su encuesta de satisfacción de los clientes más reciente. Entre los factores clave de la alta calificación de satisfacción del cliente se encuentran la capacidad de entender las necesidades del cliente, la calidad del soporte técnico y la capacidad de respuesta de la organización de experiencia del cliente de Workday. Además, Gartner Peer Insights documenta la experiencia del cliente a través de calificaciones verificadas y revisiones de pares. A partir del 12 de mayo de 2021, las reseñas de los clientes de Workday incluyen lo siguiente:





- "Es una gran herramienta de gestión financiera y contabilidad con conocimientos empresariales procesables" - DAA en el sector sanitario [leer la reseña completa].





"[Workday] Adaptive Planning permite a un CFO responder a un entorno cambiante a través de los datos". - CFO & VP For Finance & Business Strategy en la industria de la educación [leer reseña completa]





- "[Workday] ha revolucionado las operaciones financieras de nuestro departamento porque ahora tenemos [un] mejor desglose de nuestras finanzas y, en base a ello, estamos en mejor posición para tomar mejores decisiones que puedan impactar en nuestros ingresos de forma positiva. Ha sido el mejor partner para nuestro equipo de finanzas y operaciones". - Soporte de TI en la industria de las comunicaciones [leer la reseña completa]





- "Herramienta de planificación excepcional: la mejor de su clase y por delante de la competencia." - Director financiero senior en la industria de la salud [leer la reseña completa].





- "C Suite está dotado de conocimientos financieros relevantes y contextuales disponibles desde cualquier lugar." - VP, Seguridad y Riesgo, en la Industria de las Finanzas [leer la reseña completa].





Declaraciones

"Como organización internacional, necesitamos ser dinámicos y adaptarnos fácilmente a las condiciones cambiantes del mercado", afirma Rob Bloor, controller financiero del grupo EQ. "Con Workday, nuestros datos de transacciones y de planificación están en el mismo sistema, y podemos convertir los datos en la información que necesitamos para tomar decisiones. El hecho de que nuestros equipos de contabilidad y planificación trabajen con el mismo conjunto de datos nos permite ser continuamente ágiles y confiar en nuestra toma de decisiones."





"Estamos encantados de que Workday haya incorporado el machine learning en su aplicación central de cash-to-pay de forma nativa, creando una extensión sin fisuras a nuestro proceso de cuentas por cobrar", Preeti Iyer, directora senior de Finanzas y Order to Cash de Blue Yonder. "Workday tiene todos nuestros datos y sabe cómo gestionamos las solicitudes de efectivo y cómo hemos aplicado los pagos en el pasado. Este profundo conocimiento nos permitió dar un gran salto adelante, fue más rentable y nos ha ayudado a obtener valor más rápidamente, ya que seguimos reduciendo el tiempo dedicado a nuestras complejas aplicaciones de efectivo y pasamos de dedicar el 70% de nuestro tiempo a las coincidencias manuales a sólo el 20%."





"Workday ha demostrado que es un sistema moderno en la nube que ofrece innovación continua a sus clientes y es un verdadero socio para Shelter Insurance", Tina Workman, vicepresidenta de contabilidad y tesorería de Shelter Insurance. "Entramos en funcionamiento con Accounting Center el año pasado y desde entonces hemos retirado varios programas COBOL heredados que tenían poca visibilidad para crear la contabilidad desde los sistemas operativos. Con Workday Accounting Center tenemos total transparencia en la creación de la contabilidad detallada a partir de cerca de 75 archivos de pólizas, siniestros y otros sistemas, agilizando nuestra contabilidad en un solo sistema y proporcionándonos una visión más profunda de la rentabilidad de los productos de seguros."





"Creemos que la razón por la que Gartner sigue reconociendo a Workday como Líder en Soluciones de Gestión Financiera en la nube es nuestro profundo compromiso con el cliente y nuestro incesante enfoque en la innovación para ayudar a avanzar en la Oficina del Director Financiero", dijo Terrance Wampler, director general de Workday Financial Management. "Para las organizaciones financieras, disponer de soluciones probadas que soporten los procesos financieros actuales y emergentes supone una clara ventaja competitiva. Con Workday, nuestros clientes pueden destilar más fácilmente conocimientos procesables de todos sus datos, eliminar rápidamente la fricción de los procesos de finanzas y planificar continuamente para ofrecer la asociación empresarial estratégica que sus organizaciones requieren de las finanzas."





*Cuadrante mágico de Gartner para Soluciones de Gestión Financiera en la nube para empresas medianas, grandes y globales, John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10 de mayo de 2021

**Cuadrante mágico de Gartner para la planificación y el análisis financiero en la nube, Robert Anderson, Greg Leiter, John Van Decker, 6 de octubre de 2020





Gartner Disclaimer

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en nuestras publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen sólo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.





Las reseñas de Gartner Peer Insights constituyen las opiniones subjetivas de usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no representan los puntos de vista de Gartner o sus afiliados.





