Las mujeres ocupan casi el 30% de los puestos de un sector que hace 10 años no tenía representación, el funerario

miércoles, 26 de mayo de 2021, 17:56 h (CET) Se ha pasado de una presencia nula o testimonial de las mujeres a casi el 30% de la fuerza laboral en 10 años y a más del 20% en cargos de alta dirección, frente al 34% de la media nacional española en todo el tejido empresarial El sector funerario es uno de los más estables en términos de negocio, y se estima que mueve al año entre 1.400 y 1.600 millones de euros en España, sin contar los beneficios de las compañías aseguradores por las pólizas de decesos.

Sin embargo, este sector ha sido tradicionalmente masculino, y hasta hace 10 años, la presencia de mujeres trabajando en él era prácticamente nula. La compañía Funespaña, que lleva años comprometida con la paridad, es la primera empresa del sector en tener un Plan de Igualdad, firmado en 2018 junto con los representantes sindicales estatales del Área Sanitaria de Comisiones Obreras, con el fin de que sea punta de lanza en el sector, así como un instrumento efectivo para promover la igualdad entre ambos sexos y, por consiguiente, un buen clima laboral y mejor calidad de vida de toda la plantilla.

"Desde que en 1998 se incorporara la primera mujer al sector (tres mujeres en Valencia), se ha hecho un esfuerzo ingente porque las mujeres tuvieran el reconocimiento y la presencia que se merecen en un sector tan clave en la sociedad, como es el funerario. De hecho, se ha pasado de una presencia nula o testimonial de las mujeres a casi el 30% de la fuerza laboral en 10 años y a más del 20% en cargos de alta dirección, frente al 34% de la media nacional española en todo el tejido empresarial que nos saca décadas de ventaja" señala Montserrat Guijar, directora de RRHH de Funespaña. "Pese a lo mucho que queda por hacer, desde Funespaña nos enorgullece haber ejercido de punta de lanza en el sector impulsando, por ejemplo, nuestro Plan de Igualdad que nos permite seguir avanzando por una paridad real", concluye la directora.

Desde 2019, la empresa cuenta con un Comité de Dirección paritario, a la vez que se han puesto en marcha desde la dirección de Recursos Humanos acciones para promocionar a las mujeres en puesto de mando intermedio dentro de la organización territorial. Así, en la actualidad el, 29.79% de la plantilla de Funespaña está ocupado por mujeres. Por lo que respecta a los puestos de mando de la compañía, estos están ocupados en un 21,81% por mujeres. Asimismo, en cuanto a salarios, Funespaña presenta paridad entre hombres y mujeres.

Según los últimos datos publicados*, la presencia de las mujeres en el sector funerario se sitúa en el 26%. Si bien no es una cifra muy elevada, es un dato muy positivo ya que hace unos 10 años su presencia era casi nula. De hecho, fue en 2013 cuando por primera vez en la historia de la compañía más grande del sector en España, la EMSF (Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid), se incorporó a la plantilla la primera mujer operaria de horno crematorio.

En cuanto a puestos de trabajo, según los datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef), las mujeres ocupan principalmente los departamentos de administración (21%) y atención a las familias (28%), resintiéndose la presencia femenina especialmente en los puestos de alta dirección, donde la ocupación desciende hasta el 18% de media. No obstante, es una cifra que ha crecido mucho desde el año 2000, cuando su presencia era casi inexistente.

"Desde la puesta en marcha del Plan en 2018 hemos implementado las medidas contenidas en el mismo, las cuales han supuesto un avance incuestionable en el sector, pero para este año tenemos el reto de negociar el segundo plan que debe servir para seguir avanzando en la paridad real en nuestra empresa. Sin duda, desde Funespaña seguimos en el compromiso de implementar todas las medidas necesarias para lograr este desafío", añade Montserrat Guijar.

Acciones de sensibilización y paridad

El objetivo principal del Plan es el desarrollo de unas relaciones laborales basadas en la igualdad, la calidad en el empleo y el respeto por los principios. Para ello, se integra la perspectiva de género en la gestión de Funespaña a todas sus políticas y a todos los niveles. Se lleva a cabo una incentivación del lenguaje inclusivo y no sexista en publicaciones y formas de comunicación externas. Se impulsará la contratación y promoción de empleados en cualquier puesto, en igualdad de preparación y condiciones, del sexo menos representado en el sector.

De igual manera, además de dicho Plan, se han firmado convenios colectivos con el objetivo de promover la importancia de la igualdad, tanto de oportunidad como retributiva, y la consideración de conductas relacionadas con el acoso como faltas laborales de carácter muy grave. Por otro lado, Funespaña también ha puesto en marcha las siguientes acciones:

- Desarrollo de acciones formativas y divulgación de contenido informativo que lleven a reflexionar sobre la discriminación de la mujer, especialmente en el entorno laboral, fomentando y concienciando acerca de la corresponsabilidad, término que adquiere gran importancia en la sociedad actual.

- Realización del primer homenaje a las mujeres en un cementerio madrileño en 2020, única distinción en España de esta índole. El acto ha sido una iniciativa más por la superación de los prejuicios arraigados contra la mujer, el apoyo al activismo y la participación de la mujer y la promoción de la igualdad de género.

- Desde hace 7 años, la compañía patrocina los premios del famoso concurso de cortometrajes "Visualízame", un proyecto que apoya la labor de las mujeres en la producción o dirección en el cine.

"El caso del sector funerario no es único, y forma parte de una larga lista de entornos muy masculinizados en los que la presencia femenina empieza a coger peso. Podemos afirmar que la incorporación y evolución de la mujer es una realidad, de hecho, en los dos últimos años las mujeres han entrado en el sector funerario con fuerza, tanto en puestos operativos, mandos intermedios y puestos de dirección", declara Guijar.

*Datos del estudio Panasef: análisis de la incorporación de la mujer al sector funerario 2019

