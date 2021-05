TikTok, la app más bloqueada por las familias, que no deja de crecer Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 17:03 h (CET) En España, los menores pasan una media de 92 minutos diarios en la app, lo que supone un aumento del 41,5% respecto a 2020; solo por detrás de Reino Unido, donde los menores emplean más de 112 min/día, según el último análisis llevado a cabo por la plataforma Qustodio 2020 será un año recordado también por el auge que experimentaron las redes sociales con un crecimiento de uso del 76%, según datos de la plataforma de seguridad y bienestar para familias, Qustodio. Sin embargo, hubo una gran protagonista capaz de desbancar a Instagram: TikTok. Esta app, conocida en China como Douyin, ya está presente en más de 155 países, disponible en 75 idiomas y cuenta con más de 1.000 millones de usuarios, según la empresa AppAnnie. Todo ello gracias a su algoritmo basado en contenido adaptado a los intereses de los usuarios y que permite a cualquier persona convertirse en viral, y a una audiencia cautiva durante el confinamiento.

Lo que parecía el resultado de meses de incertidumbre, confinamiento y ganas de encontrar entretenimiento desde el hogar, acaba de romper todas las estadísticas y predicciones sobre el futuro de las aplicaciones. Si bien la situación de pandemia iba a marcar un antes y un después en los hábitos digitales de todo el mundo, los datos analizados recientemente por Qustodio sobre el uso de esta app en lo que va de año en menores en España, USA y Reino Unido muestran que, a pesar del fin del estado de alarma y la reducción de restricciones, TikTok sigue un ritmo de imparable crecimiento. A nivel global, el uso de la aplicación por parte de los menores ha aumentado un 37%, pasando de una media de 75 min/día a 103 min/días, y es que, según datos propios de la compañía TikTok, 9 de cada 10 usuarios accede a la plataforma más de una vez al día.

En España, el crecimiento es aún mayor. Los menores españoles han pasado una media de 92 minutos al día en la aplicación frente a los 65 minutos que pasaban en 2020, lo que supone un aumento del 41,5%; solo por detrás de Reino Unido, donde los menores emplean un 60,28% más de tiempo pasando de los 70 minutos diarios a más de 112 de media. El crecimiento más bajo se encuentra en Estados Unidos, donde pese a que los menores emplean 104 min/día, solo han experimentado un aumento del uso en un 19,5%.

¿A qué se enfrentan las familias?

El tiempo que pasan los menores delante de la pantalla es una gran preocupación para las familias, así como los riesgos que entrañan algunos de los restos o “challenges” más conocidos en esta app, todo esto ha provocado que TikTok se convierta en la app más bloqueada, según Qustodio. El problema no solo reside en los problemas físicos y psicológicos que pueden sufrir los menores con un uso irresponsable de este tipo de aplicaciones, sino que van mucho más allá.

A Tik Tok se le están empezando a acumular las demandas. Hace menos de dos meses la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) anunció que la empresa debía pagar una multa de 4.6 millones de euros por haber violado la ley de privacidad de los niños. Ahora, Anna Longfield, antigua comisaria para la infancia en el Reino Unido acaba de iniciar un proceso judicial en nombre de 3,5 millones de menores de 13 años en la que acusa a la plataforma social de llevar recopilando datos personales de manera ilegal de millones de niños desde mayo de 2018, fecha en la que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en la Unión Europea.

Y eso no es todo. La cantidad de datos que son capaces de mover desde esta plataforma ha provocado que casi 7 de cada 10 empresas se planean utilizar Tik Tok como herramienta de comercio electrónico para llegar a la Generación Z, según la reciente encuesta media reactions de Kantar.

“Necesitamos establecer límites saludables para no poner a nuestros hijos e hijas en riesgo, los datos nos muestran que queda mucho camino aún por recorrer” afirma Eduardo Cruz, CEO y co-fundador de Qustodio. “Sin herramientas de control parental ni una educación basada en el bienestar digital de los más pequeños estamos dejando a nuestros menores ante una situación de vulnerabilidad absoluta y las consecuencias a corto y largo plazo pueden ser peligrosas como estamos viendo”.

