miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:04 h (CET) EMCODEX anuncia un cambio revolucionario que democratiza los mercados de materias primas, permitiendo a los inversores negociar directamente entre sí, en lugar de operar desde una bolsa descentralizada EMCODEX.org ha anunciado hoy su esperado lanzamiento como la primera bolsa descentralizada (DEX) mundial de materias primas emergentes. El objetivo de EMCODEX es democratizar el mercado de materias primas utilizando la tecnología blockchain. Sólo hay una élite de empresas mundiales de comercio de materias primas que dominan el mercado de las mismas. Algunas de las más conocidas comercian con petróleo y carbón, agricultura, metales y diamantes.

EMCODEX está invirtiendo tiempo, energía y dinero en la eliminación de las actuales barreras impuestas por el mercado de materias primas. Estos obstáculos bloquean activamente a los productores de diversos productos nuevos. En cambio, en un mercado descentralizado, la tecnología permite a los inversores negociar directamente entre sí en lugar de operar desde una bolsa centralizada. La ‘vieja’ forma de negociar en el mercado de materias primas cuenta con intermediarios bien arraigados que obligan a los productores a reducir sus márgenes y les cobran comisiones de servicio exorbitantes. Esto se aplica tanto si el productor negocia un producto real, como si lo hace para asegurarse un precio o con fines de especulación.

Uno de los objetivos de EMCODEX es que los productos emergentes prosperen en su lista interna de estandarización de EMCODEX. Anima a los emprendedores a financiar la obtención de capital para poner en marcha una nueva idea de forma descentralizada en la cadena de bloques, al tiempo que impulsa la financiación descentralizada (DeFi) para eliminar los intermediarios en las transacciones financieras.

La tecnología blockchain, actualmente más popular en el ámbito de las criptomonedas, no es sólo una palabra de moda amorfa. Más bien, su impacto global está cambiando la sociedad en su conjunto. Bitcoin es la aplicación más popular y está facilitando la vida de las finanzas de las personas con carteras digitales. Las transacciones se realizan sin transferencia física de fondos, lo que es más seguro que el efectivo o las tarjetas de crédito. Sólo hay un registro de la transacción. La criptodivisa tiene un enorme potencial y se la considera una moneda disruptiva.

"Según un análisis del Financial Times, los 20 principales operadores independientes de materias primas del mundo obtuvieron un beneficio neto récord de 36.500 millones de dólares en 2008, lo que supone un aumento de aproximadamente el 1.600% respecto a los 2.100 millones de dólares del año 2000", afirmó Tomasz Tokarski, CEO de EMCODEX y experto en criptodivisas, añadiendo: "La última década muestra a esas 20 casas de comercio con beneficios de 250.000 millones de dólares, más que los cinco principales fabricantes de automóviles del mundo juntos. Me opongo completamente al sistema centralizado".

EMCODEX y otras empresas importantes, como la recién descubierta sustancia Xantohumol, son el resultado de acciones emprendedoras y disruptivas adoptadas para cambiar las normas de la sociedad y crear un mundo mejor y más equitativo, donde todos tengan la oportunidad de obtener beneficios de las inversiones.

"Es muy frustrante querer participar en ciertos negocios y encontrar que están fuera de nuestro alcance. La familia EMCODEX quiere ser conocida como una ‘ventanilla única’ para el comercio de materias primas como bolsa de productos descentralizada, enfocada en aquellos productos del espacio de bienes emergentes. Cualquiera debería poder listar y estandarizar una nueva materia prima sin necesidad de un permiso de la autoridad central", añade Tomasz Tokarski.

EMCODEX utiliza tecnología de ciberseguridad de grado militar. Los usuarios no están expuestos al riesgo de robo por piratería informática porque el blockchain está habilitado dentro de la transparencia de las órdenes. EMCODEX utiliza el token de cadena cruzada EMCO. El token nativo de la bolsa permite la participación en el exchange governance, los fondos de liquidez y los proyectos emergentes de EMCODEX.

"Ahora que el mercado de materias primas está descentralizado, veremos cómo el blockchain se convierte en una fuerza real en las oportunidades de las materias primas. EMCODEX ya está bien posicionada para ofrecer independencia y una amplia selección de transacciones, con acceso a todos los grupos de materias primas. EMCODEX reduce significativamente el riesgo de robo por piratería informática. Nuestra empresa evitará la manipulación de los precios y el volumen de operaciones falso, (wash trading)", concluye Tomasz Tokarski.

