Dos y Dos, irrumpe en la industria de la moda con camisetas originales y apuesta por una moda sostenible Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:27 h (CET) Dos y Dos apuesta por la Moda sostenible iniciándose en la industria de la moda con una colección de camisetas para mujer, hombre y niños originales, únicas y atemporales confeccionadas en algodón 100% orgánico y con tres premisas claras; Calidad, Respeto y Diseño Consumir mucho y desechar rápido ha imperado en la industria de la moda desde principios de siglo.

Cada año se producen 100.000 millones de prendas en todo el mundo, el doble que en 2000 y nadie puede negar que los recursos de la Tierra no son infinitos.

Con una población que no deja de crecer cada día, el modelo de consumo actual debe cambiar hacia uno más responsable o la industria de la moda será insostenible.

Dos y Dos es una marca española que irrumpe en el mundo de la moda buscando una alternativa sostenible, ofreciendo una colección de camisetas originales, únicas y con diseños atemporales, con tres premisas muy claras; calidad, respeto y diseño.

Por ello desde Dos y Dos creen firmemente que una moda ética y más responsable es posible, su fundadora Jennifer Elizalde señala: "Nuestro objetivo desde el principio ha sido confeccionar prendas originales y únicas, respetuosas con el medio ambiente y las personas y de gran calidad, ofreciendo así a nuestros clientes moda de calidad que perdure en el tiempo, aportando cada día nuestro granito de arena para que la industria de la moda sea cada día más sostenible”.

Sus camisetas están fabricadas exclusivamente con algodón 100% orgánico con certificación GOTS procedente de la India. Sus materiales no han sido testados en animales contribuyendo así a no perjudicar a las personas, animales y el medio ambiente.

El algodón orgánico se cultiva sin recurrir a insecticidas químicos, fertilizantes o pesticidas, lo que significa que no se incorporan sustancias peligrosas ni tóxicas al suelo, a los ríos o lagos adyacentes, lo que garantiza un entorno seguro para los agricultores y sus familias.

Razones por las que sumarse a la moda sostenible y sus principales beneficios:

Prendas más transpirables gracias a sus tejidos naturales como el algodón orgánico.

Tejidos provenientes de cultivos sostenibles que no dañan el entorno ni las personas.

Tintes biodegradables, sin tóxicos ni químicos, respetuosos con el medio ambiente.

Respeto y mejora de las condiciones laborales de los trabajadores que hacen posible esas prendas.

Ediciones limitadas y exclusivas con diseños originales y atemporales. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.