Cruzada universal contra el tabaquismo

miércoles, 26 de mayo de 2021, 15:55 h (CET) Un equipo técnico representado por Dña. Lorena Siris González, Licenciada en Medicina y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, adscrita al Ilustre Colegio de Médicos de Asturias proyectará un programa identificado "NewHabits"- Stop Tabaco El tabaco tan cuestionado en el mundo por sus ya contrastados y múltiples efectos nocivos para la salud en general, adquiere notoriedad en la situación sanitaria actual, al ser el humo un poderoso vehículo transmisor del virus Sars Cov-2 (productor del Covid-19) además de otros patógenos de diversa naturaleza.

La Dra Siris, implicada desde siempre en fomentar hábitos saludables, cree que el tabaco, socialmente tan arraigado, es un potente enemigo de la calidad de vida y, además, afecta a todos, incluidas las personas no consumidoras.

La Dra. Siris, dice: “recientes estudios científicos acreditan que cada cigarrillo resta 11 minutos de vida. Además de otros graves problemas que repercuten en la salud del adicto/a, sin obviar, incluso el económico, siendo esto último el de menor importancia, aun siendo un gasto que, por sí solo, como ejemplo, pudiera tener una equivalencia al coste de unas saludables vacaciones anuales en un crucero todo incluido”.

“El tabaco es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados. El tabaquismo es responsable de enfermedades cardiovasculares (infartos de miocardio, ictus cerebrales, arteriopatías periféricas, etc.) y numerosos tipos de cánceres (cavidad oral, laringe, pulmón, esófago, estómago, vejiga, riñón, pancreas, cérvix, etc.)”

El proyecto NewHabits coordinado por la Dra Siris, estará coparticipado por especialistas en adicciones, psicología y, especialmente, por una compañía especializada en nutrición de calidad actualmente en fase de negociación. Entienden que los hábitos nutricionales e incluso las costumbres relacionadas con el ocio tienen una importante relevancia y tendrán una vital atención en el programa.

NewHabits, es continuación de un trabajo iniciado en 2018, a través de Biocafvit, cuyo promotor, Emilio Álvarez, pudo concluir las primeras pruebas con la metodología aplicada observando resultados espectaculares. (JJSA)

