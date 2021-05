AleaSoft: El aval del Estado a PPA electrointensivos es una oportunidad que beneficiará a las renovables Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 14:51 h (CET) Los PPA se han erigido como pilares de la transición energética. Como herramienta de mitigación del riesgo de precios de mercado, los PPA proporcionan beneficios tanto a productores como a consumidores. El Estatuto de los consumidores electrointensivos facilita la firma de PPA con el aval del Estado. El director de la AEGE, Fernando Soto, participará en la próxima mesa de análisis de AleaSoft para tratar los PPA para la industria electrointensiva ¿Los PPA son una moda? ¿O realmente son un instrumento que es útil para el sector eléctrico? Desde que los PPA empezaron a llenar titulares, su “popularidad” ha ido en aumento. De no saber de qué se estaba hablando, a situarlo como imprescindible para la transición energética en Europa. Ya se ha escrito en otras ocasiones de todas las funciones que puede desarrollar un contrato a largo plazo como es un PPA. En esta ocasión, desde AleaSoft se profundizará en las ventajas que un contrato PPA tiene para ambas partes: comprador y vendedor, consumidor y generador.

PPA como herramienta de gestión de riesgo

Desde AleaSoft siempre se ha enfatizado que la principal función de un contrato a largo plazo de compraventa de electricidad es la de fijar unas condiciones, entre ellas el precio, para la entrega de una cantidad de energía a lo largo de un período de tiempo. A partir de esta (sobresimplificada) definición, ya se puede entrever la principal característica de un PPA, fijar las condiciones en el momento de la firma para los próximos diez, quince o veinte años.

De esta manera se consigue mitigar, o eliminar completamente según el caso, el riesgo de precios de mercado. Es decir, tanto productor como consumidor no estarán expuestos a la volatilidad y las fluctuaciones de los precios del mercado.

Podría parecer que, dado que las condiciones de precios establecidas en el contrato son unas y la evolución de los precios del mercado es otra, siempre habrá una de las partes que saldrá beneficiada y otra que saldrá perjudicada. Si los precios del mercado suben, podría parecer que el productor está viéndose perjudicado porque podría estar vendiendo la energía al mercado a un precio más alto. Por el contrario, si el precio del mercado baja, puede parecer que el consumidor está perdiendo dinero porque podría comprar la energía en el mercado a un precio más competitivo.

Pero el análisis no puede ser tan simplista. Por ejemplo, referente al productor de electricidad, sin el PPA que le asegura unos ingresos estables, seguramente no habría podido obtener la financiación para construir la instalación de generación, ya sea eólica o fotovoltaica, o la habría conseguido, pero con unas condiciones mucho menos ventajosas, por lo que el retorno de la inversión sería menor.

Desde el punto de vista del consumidor, aunque los precios del mercado sean menores en algún momento, el hecho de disponer de un contrato a largo plazo que le garantizara un coste estable del suministro de energía puede que fuera lo que le permitiera desarrollar su plan de negocio, que seguramente no hubiera sido viable si hubiera estado expuesto al riesgo de las fluctuaciones de los precios del mercado.

Los PPA en España

En los últimos años, un tercio de los PPA, tanto en número de contratos como en volumen de energía, firmados en Europa han sido con plantas de energías renovables en España. Este éxito ha venido dado, principalmente, por la cantidad de proyectos renovables disponibles en la península ibérica, como consecuencia de la gran cantidad de recurso renovable disponible fotovoltaico, pero también eólico.

El recurso renovable abundante junto con el gran número de proyectos ha hecho que los precios que los productores están ofreciendo en España sea muy competitivos comparados con el resto de países europeos.

Estatuto electrointensivos: PPA con aval del Estado

El Estatuto de los consumidores electrointensivos en España firmado el pasado mes de diciembre de 2020 establece que las instalaciones que cumplan las condiciones de electrointensivas pueden disponer del aval del Estado a través del mecanismo de cobertura de riesgos en la adquisición de energía eléctrica. La primera consecuencia de este respaldo del Estado es que permitirá a los consumidores electrointensivos obtener precios más ventajosos en los contratos a largo plazo, dado que el riesgo para el productor es muy bajo.

Pero también es una buena noticia para productores, porque firmar un PPA con un offtaker que cuente con el aval del Estado se convierte en una opción atractiva para conseguir financiación y conseguirla en condiciones más ventajosas.

El próximo webinar organizado por AleaSoft tendrá lugar el día 10 de junio y contará con la presencia de Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), que en la mesa de análisis del webinar tratará, junto con los expertos de AleaSoft, las consecuencias del estatuto y el estado de los PPA para los consumidores electrointensivos.

El próximo webinar de AleaSoft

Durante el webinar, titulado “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Los PPA y su importancia para los grandes consumidores. Visión de futuro”, además del habitual análisis de la evolución de los mercados de energía, se tratará la necesidad de previsiones de precios de mercado a largo plazo para PPA. La parte de la visión de futuro se enfocará en la descarbonización del sector industrial y el papel que el hidrógeno verde jugará en la transición energética.

