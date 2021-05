Bonos a los turistas

En la Opinión de Zamora de hoy 25 de mayo de 2021 ha llamado la atención la siguiente noticia: “La Consejería de Cultura y Turismo establece ayudas de entre 125 y 420 euros destinados a relanzar el número de viajeros en la región”.

Y sigue diciendo que la junta subvencionará parte del gasto turístico de Castilla y León…

Es decir que con el dinero de los contribuyentes de Castilla y León se subvenciona a los turistas para que acudan a nuestra región a impulsar el turismo, que si bien es importante no lo es tanto, a mi parecer, como muchos de esos contribuyentes que no puede salir de vacaciones porque no le llega el dinero ni siquiera para lo necesario. Contribuyentes que no reciben bono de ningún tipo por parte de la Junta de Castilla y León, pero que si pagan sus impuestos por lo poco que tienen.

Pero además, con la política de bajada de impuestos que nuestro Gobierno Autonómico está desarrollando, (véase la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones, promoción de actividades innecesarias, que debe pagarse cada uno de su bolsillo,) Pronto no tendrá dinero para los servicios que si son necesarios y esenciales como la Sanidad, Educación, etc.

¿Quién dijo que con la pandemia habíamos aprendido que reforzar la sanidad y demás servicios públicos básicos era ineludible y necesario?