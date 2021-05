​¿Cambio en Cuba? J. D. Mez Madrid, Gerona Lectores

miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:30 h (CET) Cuba se encuentra en un momento crucial después de que Raúl Castro y los históricos dirigentes del partido comunista anunciaran su salida para dar paso a una nueva generación encabezada por el presidente y primer secretario, Miguel Díaz-Canel. El discurso de los nuevos dirigentes destinado a iniciar un proceso de cambio en el modelo económico, para garantizar la “continuidad histórica” de los principios sobre los que se asienta el régimen cubano, choca con la realidad dramática en la que vive el pueblo.



Una muestra significativa de ese contraste es el comunicado que acaban de hacer público los miembros de las comunidades de vida consagrada que trabajan en la isla. Un crudo diagnóstico tanto en lo económico como en lo social, que tiene como causas los salarios insuficientes, el continuo cambio en el precio de los productos alimenticios básicos, la dificultad en el acceso a la atención médica y a las medicinas, la carencia de un mercado abastecido, los problemas de la vivienda, la situación de los más vulnerables, entre los que se encuentran los ancianos, que no tienen ni para una comida al día, o la imposibilidad de expresarse libremente.

