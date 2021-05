Wolfamio, mon amour Venancio Rodríguez Sanz Lectores

miércoles, 26 de mayo de 2021, 16:26 h (CET) Durante la ll Guerra Mundial, España se enriqueció gracias a un valioso mineral que necesitaban los países en guerra: el wolframio. El wolframio tiene el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos, por eso se usa en los filamentos de las bombillas. Pero mezclado con el acero, supone la base de importantes armas de guerra.

En la Segunda Guerra Mundial se usó para blindar la punta de los proyectiles anti-tanque, por eso conseguir Wolframio fue un tema estratégico para la Alemania nazi, que lo adquiría a través de la España franquista. Esto, obviamente, provocó una crisis diplomática con las potencias aliadas, pero también la desestabilización de algunas regiones españolas, como es el caso de Galicia. Como los alemanes lo pagaban a 4 veces el precio oficial, fueron muchos los lugareños que se dedicaron a extraerlo en plena época de hambruna post-guerra civil. La cara amarga de este trabajo se ha descubierto con el tiempo: al extraer el wolframio de las piedras de cuarzo se liberaba arsénico, lo que fue deteriorando la salud de los mineros por envenenamiento. Además, en la explotación del wolframio no sólo se participaba la gente del lugar, sino que también se llevaban lotes de prisioneros de guerra a las minas, obligados a trabajar en las peores condiciones.

