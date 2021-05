Nutanix apuesta por los entornos multicloud para responder a las necesidades de la nueva economía digital Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 14:31 h (CET) Enrique Dans, profesor de innovación del IE Business School, y el analista de IDG Research, Fernando Maldonado, han compartido su visión sobre cómo la post-pandemia está modificando las tecnologías en la nube y la forma en la que está redefiniendo los entornos de trabajo Nutanix (NASDAQ: NTNX), compañía líder en cloud computing para nubes privadas, híbridas y multinube, ha celebrado hoy en España el evento Cloudscape 2021, para analizar las nuevas estrategias cloud en la actual economía digital y el nivel de adopción de estas tecnologías entre las empresas españolas.

El evento dirigido a profesionales TI ha contado con la participación de Enrique Dans, profesor de innovación del IE Business School; el analista de IDG Research, Fernando Maldonado; el director técnico de Nutanix en Iberia, Alejandro Solana, y el director general de la compañía en Iberia, Iván Menéndez.

Todos ellos han reflexionado sobre el impacto de la tecnología en la nube en la trasformación de las empresas y de la sociedad y en la forma en la que influye en los entornos de trabajo y otros ámbitos cotidianos. La sesión ha transcurrido con un debate que ha puesto el foco sobre las diferentes infraestructuras en la nube, sus ventajas y retos, las nuevas aptitudes necesarias para exprimir los beneficios y el desarrollo de nuevas soluciones en torno a la inteligencia artificial, el machine learning, la robótica, la automatización, la democratización del dato y el Internet de las Cosas.

Durante su ponencia, Fernando Maldonado ha insistido en la importancia de evitar que las TI se conviertan en un cuello de botella y las fórmulas para reducir la complejidad y mejorar su estructura de costes. Por su parte, Enrique Dans, ha hecho un repaso histórico a la evolución de la tecnología y ha insistido en cómo la pandemia ha impulsado una nueva forma de hacer las cosas y en especial, en la forma que ha influido en la aparición de nuevas metodologías de trabajo.

Durante el evento, Nutanix ha compartido además con los asistentes su visión de un nuevo Cloud, que viene a superar el que han venido utilizando las empresas hasta ahora y que ya no es capaz de responder a la realidad de la economía digital. La propuesta de la compañía se centra en la agilidad y flexibilidad; garantiza acabar con las limitaciones al apostar por una “infraestructura digital inteligente” que es flexible, escalable, capaz de implementarse en solo unos días, con capacidades modulares y con un modelo de pago por uso. Y todo ello con la capacidad tecnológica de gestionar cualquier nube, ya sea pública, privada, híbrida o multinube.

“La pandemia ha hecho que veamos cuáles son las ventajas de apostar por la innovación tecnológica, las nuevas infraestructuras multicloud y las soluciones de trabajo en remoto. De hecho, ya estamos viendo como ahora es el propio CEO quien directamente nos pide un proyecto para que su plantilla no se quede de brazos cruzados en casa, por lo que la tecnología ha pasado claramente a ser considerada más que nunca una cuestión estratégica”, señala Iván Menéndez, director general de Nutanix Iberia.

Este proceso de transformación ya no tiene vuelta atrás, tal y como muestran los resultados del estudio Enterprise Cloud Index 2020, que afirma que un 47% de las empresas españolas implementará modelos de nube híbrida o multicloud en los próximos cinco años debido a la pandemia.

Acerca de Nutanix

Nutanix es líder global en software cloud y pionero en soluciones de infraestructura hiperconvergente, logrando que la computación sea invisible. Empresas de todo el mundo utilizan el software de Nutanix para trabajar como una única plataforma que permite gestionar cualquier aplicación desde cualquier ubicación y a cualquier escala para sus entornos privados, híbridos y multicloud. Más información en https://www.nutanix.com/es o siguiéndoles en Twitter a través de @NutanixSpain.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.