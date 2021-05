7 de cada 10 empleados quiere que sus empresas les formen a través de la gamificación Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 14:35 h (CET) Según Emeraude Escape añadir la gamificación a la formación beneficia a la empresa pues, a través de los juegos, se consigue mejorar el aprendizaje gracias a que se retienen más fácilmente los conocimientos Aunque hace años que la gamificación llegó al mundo empresarial no ha sido hasta el auge del teletrabajo, derivado de la pandemia, cuando realmente las compañías han aprovechado todo el potencial de este método en el que se aplica la mecánica y la dinámica de los juegos al entorno de trabajo y a las funciones laborales de los empleados, para mejorar la productividad y aumentar la motivación de los trabajadores con la organización.

Desde Emeraude Escape, startup líder de gamificación para empresas, señalan que “la gamificación en el ámbito laboral aumenta un 600% el compromiso de los empleados con sus empresas. Por ello, no sorprende que, durante la pandemia, creciera el número de empresas españolas que apostaron por los juegos online para mantener la relación con sus empleados y mejorar la unión de los equipos que trabajaban a distancia”.

Además, apuntan que, según los datos recogidos a través de una encuesta realizada a más de 1.000 empleados que trabajan a distancia en distintos países del mundo, incluida España, al 72% de los trabajadores, que comenzó a trabajar a distancia el pasado año, le gustaría modernizar la formación corporativa que reciben de su empresa con juegos digitales.

En este sentido, desde Emeraude Escape, afirman “que si se añade la gamificación a la formación se consigue mejorar el aprendizaje de los empleados gracias a que éstos retienen más fácilmente los conocimientos y, además, les ayudan a desarrollar nuevas habilidades como el liderazgo, la organización o el trabajo en equipo”.

Los juegos diseñados por Emeraude Escape también ayudan a las empresas en cuestiones como team building, reclutamiento, prevención, formación o lanzamiento de productos. Lo que ha permitido que la compañía trabaje con empresas internacionales y cree juegos en los que pueden llegar a participar hasta 200.000 trabajadores de forma simultánea, desde distintos países del mundo.

“La posibilidad de crear juegos de estas dimensiones, con miles de trabajadores jugando a la vez, es muy útil para compañías que tienen empleados en distintas ciudades o países del mundo ya que les permite relacionarse entre sí y sentir que forman parte de la empresa, crear comunidad con sus compañeros de trabajo y aumentar su compromiso con la compañía”, explican desde Emeraude.

De hecho, desde la startup recogen que el 66% de los empleados afirma que la relación con sus compañeros de trabajo es el factor más importante o uno de los principales factores en su decisión de quedarse o abandonar una empresa, “por lo que, la gamificación también ayuda a las empresas a retener el talento”.

Además, el 68% de los trabajadores consultados en la encuesta aseguró que le encantaría participar en juegos virtuales competitivos como, por ejemplo, los ‘escape room’. Una opción que, desde Emeraude aseguran que mejora enormemente la participación de los empleados ya que, según sus datos, “cuando una empresa lanza un Escape Room interno, la tasa media de empleados que deciden participar aumenta entre un 400% y un 800%, con respecto a las herramientas que utilizaban antes”.

Por último, la compañía también apunta que más del 70% de los trabajadores reconoció que tienden a ser más productivos cuando tienen buenas relaciones en el trabajo y, para lograr tener buenas relaciones, es necesario que se generen entornos participativos como los que se desarrollan a través de la gamificación del entorno laboral.

