Blauwasser Tech apuesta por la Responsabilidad Social Corporativa

miércoles, 26 de mayo de 2021, 13:23 h (CET) Pymes, franquicias, autónomos, grandes compañías y particulares pueden beneficiarse de las ventajas que ofrecen las fuentes de agua conectadas a la red La empresa Blauwasser Tech, dedicada a la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red mediante sistemas de purificación, apuesta decididamente por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), gracias a los beneficios y ventajas que ofrece el agua filtrada o purificada, a todos aquellos clientes –pymes, franquicias, autónomos, grandes compañías y el segmento de los particulares− que ya utilizan sus fuentes de agua con filtros.

En este sentido, entre los beneficios que reporta el agua corporativa Blauwasser destacan:

Ecológicos : la reducción en el consumo de botellas de plástico disminuye la huella de carbono. Además, no hay consumo de combustible de camiones de reparto ni consumo de plástico en botellas.



Economía sostenible : al tratarse de agua filtrada directa de la red, su sabor es exquisito y tiene ese plus de seguridad que siempre ofrece instalar un sistema de filtros. A su vez, permite ahorrar espacio en las oficinas, al no tener que almacenar botellas.



Calidad del agua: las fuentes con filtros y purificadores de agua permiten mejorar las propiedades organolépticas del agua de la red, es decir, las propiedades que pueden distinguir los sentidos, como el sabor, la textura, el color, el olor o la temperatura.

En relación con el compromiso y la responsabilidad de Blauwasser Tech con el medio ambiente, la instalación de fuentes con filtros conectadas a la red supone:

La reducción drástica de la producción de plástico para los envases.



Evita costes de reciclado de los envases, y el riesgo al medio ambiente de los que no llegan a ser reciclados.



Elimina el coste energético y medio ambiental del transporte de los envases, principalmente el gasóleo de los camiones de transporte.

Tal y como explica David Alonso, Gerente de Blauwasser Tech, “nuestra empresa está muy comprometida con la RSC, la ecología y el medio ambiente. Además, nos encargamos de revisar el agua de la red de cada empresa o particular, y así nos aseguramos de que la fuente tenga los filtros más apropiados en cada ocasión”.

Acerca de Blauwasser Tech

La compañía Blauwasser Tech cuenta con más de 15 años de experiencia en la instalación y el mantenimiento de fuentes de agua conectadas a la red con sistemas de purificación, y hoy en día es una de las empresas líderes en su sector, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional.

Blauwasser Tech dispone de un catálogo de dispensadores de agua, tanto para empresas de servicios que simplemente quieren disfrutar de la comodidad de una fuente purificadora de agua conectada a la red, con agua fría, caliente o del tiempo, como para aquellos hoteles, franquicias, restaurantes o empresas de catering del sector HORECA, que buscan una solución ecológica y económica para ofrecer agua fría de gran calidad a sus clientes de manera ininterrumpida.

