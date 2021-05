La empresa talaverana Texcon y Calidad lanza EMOTION, la mascarilla semitransparente segura y certificada Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 10:07 h (CET) La mascarilla EMOTION de Texcon y Calidad es un producto seguro. Su tejido principal es 100% poliamida y, el secundario, está compuesto por un 65% poliéster y un 35% algodón EMOTION se fabrica siguiendo la Orden CSM/115/2021 del 11 de febrero del Boletín Oficial del Estado, en la que se establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas. Está certificada por los laboratorios AMSLAB (Applied Mass Specrometry Laboratory) conforme a la norma europea UNE – CWA 17553:2020.

Además, la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX con la que cuenta garantiza que los productos textiles han sido analizados para controlar las posibles sustancias nocivas para la salud. El hecho de que la mascarilla sea analizada al completo (tejido, gomas, hilos, etiqueta, etc.) hace de dicha certificación una garantía adicional de la calidad del producto.

Texcon y Calidad cuenta con el Protocolo Aenor frente a la COVID-19 y con la auditoría SMETA, la cual certifica que la práctica empresarial es responsable respecto a cuatro áreas fundamentales: trabajo, salud y seguridad, medio ambiente y ética empresarial.

La mascarilla ideal para todos los entornos y para ver la expresión facial para comunicarse

Gracias a su excelente respirabilidad (ensayada conforme a la normativa española y europea), Con EMOTION, se produce una combinación perfecta entre seguridad y usabilidad para los diferentes entornos y espacios, tanto de interior como de exterior.

Además, su durabilidad (hasta 50 lavados) contribuye a la conservación del medioambiente.

Cabe destacar que la pérdida de decibelios al hablar es mínima, por lo que se conecta de manera inmediata con el interlocutor. Todo ello unido a la posibilidad que ofrece EMOTION de interpretar las expresiones faciales.

Eficacia real

Un valor diferencial de las mascarillas EMOTION se sustenta en que su Eficacia Real es prácticamente igual a su eficacia de filtración teórica dado que el usuario de la mascarilla EMOTION respira a través de la mascarilla (el aire no entra y sale a través de los espacios perimetrales), de forma que básicamente todo el aire que respira está filtrado por la mascarilla.

EMOTION se realiza íntegramente en la fábrica situada en Talavera de la Reina, aportando valor a la sostenibilidad social y medioambiental, así como a la generación de empleo nacional.

Certificados

Ver certificado Emotion negra

Ver certificado Emotion blanca

Ver certificado libre de Arilaminas y Formaldehido Emotion negra

Ver certificado libre de Arilaminas y Formaldehido Emotion blanca

Ver certificado libre de alérgenos

Ver estudio de inteligibilidad

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.