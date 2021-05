Tracatá Homes da sus primeros pasos Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 09:03 h (CET) Nace Tracatá Homes, la plataforma de captación de demanda segmentada de obra nueva, que pone en el centro de todo el proceso a los futuros compradores de hogares Nace Tracatá Homes, la plataforma de captación de demanda segmentada de obra nueva, que pone en el centro de todo el proceso a los futuros compradores de hogares.

La característica principal de Tracatá Homes es que invierte el proceso inmobiliario. En primer lugar, son los clientes/futuros compradores de vivienda, quienes definen muy específicamente sus deseos y necesidades.

En segundo lugar y teniendo en cuenta esas prefesencias, se buscan promociones que se adecuen a las mismas e incluso, se inicia la búsqueda de suelo, la financiación, el promotor, el arquitecto y la constructora que ejecuten la edificación de las viviendas totalmente adaptadas a las preferencias de los compradores y con un método totalmente colaborativo.

Plataforma orientada también a dar respuesta a las necesidades de los pequeños y medianos promotores inmobiliarios del sector residencial, a los que denominan "Creadores", porque hacen posible que los deseos de cómo quiere cada persona que sea su futuro hogar se hagan realidad.

Ante la necesidad de un sector promotor cada vez más especializado y digitalizado que cumpla con todas las necesidades de experiencia de usuario, que optimice sus recursos de ventas y que le permita acceder a los avances tecnológicos existentes en el mercado: nace Tracatá Homes para acompañarlos en ese camino.

Tracatá Homes conecta el B2C con el B2B, a través de la captación de clientes interesados en comprar vivienda de obra nueva, segmentados mediante técnicas de inbound marketing, marketing automation, contenido inteligente, marketing personalizado y data analitycs; a los cuáles les ofrece una alta experiencia de usuario con la parte B2B, aplicando una digitalización completa a la comercialización de viviendas de obra nueva.

Desde landing pages totalmente orientadas a la conversión, promociones virtuales, google ads, social ads, marketplaces, visualización arquitectónica, oficina de ventas virtual, reserva y firma digital. También en una etapa posterior, Tracatá Homes tiene previsto dar los pasos necesarios para incorporar la tecnología blockchain a la compraventa de sus inmuebles.

Declaraciones de José Luis Vicente, CEO

"Desde Tracatá Homes queremos que una de las decisiones más importantes que a lo largo de nuestra vida adoptamos, como es la compra de una vivienda, nadie la haga por nosotros".

"En la mayoría de los casos, los pequeños y medianos promotores locales, no conocen o no tienen acceso a todas las innovaciones tecnológicas, lo que dificulta mucho la comercialización, su competitividad y pone en riesgo la viabilidad de su negocio. Desde Tracatá Homes, les ofrecemos todos esos servicios de experiencia de usuario, sin que tengan que invertir ni un euro en su puesta en marcha y desarrollo; nosotros lo hacemos por ellos".

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.