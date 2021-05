Allianz Partners, primera empresa de Asistencia con el sello Baby Friendly Comunicae

miércoles, 26 de mayo de 2021, 04:03 h (CET) La empresa de Seguros y Asistencia se suma al movimiento promovido por la entidad Baby Friendly, como parte de su compromiso corporativo por el bienestar y la seguridad de sus empleados “El mes de mayo es para Allianz Partners, el mes de la Familia, así que no podría haber mejor momento para recibir el sello Baby Friendly”, señala Marta Artieda, directora de RRHH de la compañía, quien aclara “este reconocimiento es crucial para nosotros, porque materializa y reconoce el esfuerzo de la compañía por reforzar el bienestar de nuestros colaboradores”.

Con la firma del sello Baby Friendly, Allianz Partners completa las medidas y acciones relacionadas con la igualdad de oportunidades, haciendo especial hincapié en la conciliación entre la vida laboral y familiar para los padres y madres de la compañía.

Ser empresa Baby Friendly supone garantizar el acompañamiento de los empleados durante su maternidad o paternidad, centrando el compromiso de conciliación en 10 principios básicos:

Ofrecer horarios razonables que permitan al empleado/a conseguir este equilibrio entre su vida laboral y profesional. Teniendo además la posibilidad de reducir su jornada hasta que el niño/a tenga 14 años.

No discriminar a los padres, por el hecho de ser hombres, buscando la visibilidad de la igualdad de género en la conciliación.

Ofrecer apoyo y compartir la alegría por el anuncio de una nueva maternidad/paternidad.

Obsequiar al empleado/a en el momento de comunicar su futura paternidad/paternidad.

Ofrecer información a sus empleados/as sobre sus trámites y derechos legales por paternidad/maternidad.

Ser flexible ante la realidad a la que se enfrenta cada empleado/a en su nueva situación parental.

Mostrar flexibilidad respecto a trámites con pediatras, urgencias médicas y reuniones escolares.

Apoyar su crecimiento laboral sin discriminación por género, para que los empleados que tengan hijos/as y quieran crecer en sus responsabilidades puedan.

Respetar el tipo de baja que elijan sus empleados/as: maternal, paternal o compartida.

Innovar al ofrecer a los nuevos padres/madres las herramientas para desarrollar y mejorar su función de padres/madres con una escuela de padres/madres, que les servirá de apoyo durante cada etapa de crecimiento de su hijo/a. Para Allianz Partners, la obtención de este sello, se traduce además en una cesta para padres y madres como regalo de bienvenida al nuevo miembro de la familia, un libro guía para ofrecer orientación en la paternidad y maternidad, así como el desarrollo de talleres y webinars enfocados a la igualdad de género, la conciliación y la corresponsabilidad.

“Desde Baby Friendly ayudamos a las empresas para que sus empleados concilien cuando son padres, o madres tanto en su vida profesional como en la particular. Para nosotros esta alianza con Allianz Partners es súper importante porque es una empresa que cuida y protege, y gracias a este sello lo harán también en ese momento tan especial en la vida de una persona”, afirma Sara Fernández, presidenta de Baby Friendly Companies.

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

Contacto Prensa Allianz Partners España: comunicacion.es@allianz.com

