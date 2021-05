Locksmith Cerrajeros CLM especialistas en cerraduras de seguridad para portales Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 16:15 h (CET) Una comunidad de vecinos, a pesar de tener dispositivos de seguridad y vigilancia, es propensa a sufrir robos y hurtos La facilidad con que se abren las cerraduras de portales y comunidades es bien conocida por todos, ya que la mayoría de las cerraduras no ofrece ningún tipo de resistencia o dificultas de apertura.



La seguridad en una comunidad debe estar garantizada, y para ello Cerrajería Locksmith CLM Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona gestiona el asesoramiento en esta materia.

Consejos para decidir el tipo de cerradura a instalar en la comunidad

Todo depende del presupuesto y la decisión conjunta a la hora de seleccionar el tipo de cerradura. Desde Cerrajería Locksmith CLM Marbella, San Pedro de Alcántara y Estepona se recomienda, en primer lugar, escoge una cerradura de alta calidad, siendo ésta una inversión a largo plazo. En segundo lugar, la cerradura debe contar con sistema anti taladros, anti palancas, anti bumping y anti ganzúas, métodos más recurridos por los ladrones.



Soluciones de cerraduras para comunidades de vecinos

Entre las diversas opciones de cerraduras disponibles en el mercado, desde Cerrajería Locksmith CLM se recomienda un listado de cerraduras que a continuación se detallan.

Cerraduras embutidas. Debe ser instalada por un profesional cerrajero debido a la complejidad de instalación. Cuentan con una alta resistencia en el tiempo. Asimismo, tiene un sistema anti taladros, anti palancas, anti bumping y anti ganzúas.

Cerraduras electromecánicas. Es de los más seguros del mercado, ya que su activación y desactivación es por medio de luz eléctrica. Para esta cerradura es necesario tener el suficiente espacio en la puerta para su instalación.

Cerraduras inteligentes. Controlan el acceso a la comunidad a través de llaves personalizadas, con un código exclusivo por propietario y/o familiar, otorgando una mayor seguridad.

Es importante destacar la seguridad y la importancia de la cerradura a la hora de asegurar un portal de comunidad de vecinos. Y ante todo, no hay que dudar en buscar asesoramiento en una cerrajería acreditada para seleccionar la mejor opción.

