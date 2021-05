Optimizar campañas a ritmo de experto en Facebook Ads: Alex Izquierdo Emprendedores de Hoy

Las redes sociales y las nuevas tecnologías digitales en general han cambiado el mundo por completo y la manera de pensar y actuar de las personas. Las campañas publicitarias son uno de los fenómenos que ha vivido una mayor transformación a causa del avance de estas nuevas plataformas. A diferencia de la vía tradicional, hacen uso de nuevas técnicas de publicidad a través de medios digitales como Facebook o Instagram a día de hoy.

El consumidor y las marcas han tenido que reinventarse a medida que los mensajes publicitarios buscan ser cada vez más atractivos y estar sumamente posicionados en las plataformas digitales, volviéndose precisos en el orden y clasificación de sus contenidos. En este sentido, optimizar campañas a ritmo de experto en Facebook Ads es hoy en día posible gracias a academias como ADS ACADEMY, liderada por Álex Izquierdo, cuya función es ayudar al cliente en todo el proceso de fabricación y lanzamiento de campañas publicitarias a través de Facebook Ads.

Facebook Ads: una herramienta al alcance de todos En la actualidad, una de las redes sociales más importantes del mercado es Facebook, que cuenta con la mayor cantidad de usuarios en el mundo con más de 2.000 millones de personas que se conectan cada mes, convirtiéndola en una herramienta de marketing digital que ayuda a conseguir que las campañas publicitarias alcancen los objetivos esperados.

Facebook ha puesto al servicio de sus usuarios Facebook Ads como una herramienta para anunciarse a través de la plataforma, logrando crear campañas que se pueden poner en circulación de una manera muy sencilla y eficaz, disponiendo de un presupuesto accesible y no muy elevado en el momento de invertir.

Aunque existen personas que optan por descubrir el funcionamiento de Facebook Ads por sí mismos, la mejor opción es aprender de academias que trabajan en hacer el proceso más sencillo mediante la instrucción de los conceptos con herramientas como videotutoriales, webinars en directo, plantillas y checklists. Una de estas academias es ADS ACADEMY, liderada por Álex Izquierdo, un joven apasionado por el marketing digital, capacitado y especializado en campañas de pago en redes sociales y en Facebook e Instagram Ads. Izquierdo no se encuentra solo en el proyecto de ADS ACADEMY, sino que cuenta con un equipo altamente capacitado y entrenado, conformado por 8 personas que trabajan con más de 15 clientes en todo el mundo.

La posibilidad de optimizar campañas en Facebook Ads ADS ACADEMY ofrece más de 70 clases con un contenido bastante amplio, donde explican desde lo más básico hasta lo más avanzado. Además ponen a disposición de la persona interesada diferentes herramientas como pueden ser videotutoriales, masterclass en directo, plantillas descargables, soporte a través de sesiones en directo y grupo de Facebook, para conseguir los resultados deseados y que sus clientes puedan lograr que sus campañas se conviertan en algo sencillo y satisfactorio.

El equipo de Álex Izquierdo se encargará de analizar y configurar las estrategias de marketing digital, analizará la competencia y configurará la cuenta publicitaria de Facebook, el pixel y la web para optimizar campaña a ritmo de experto en Facebook Ads. Tras conseguir las mejores opciones para el lanzamiento de la campaña, destinará el presupuesto establecido y continuamente se encargará de optimizar las campañas para ir mejorando y obteniendo los mejores resultados posibles.

