Fusionadoras de fibra óptica en Bitaspain Emprendedores de Hoy

martes, 25 de mayo de 2021, 14:00 h (CET)

Las fusionadoras de fibra óptica son máquinas de alto rendimiento utilizadas para unir o empalmar dos fibras ópticas en sus extremos mediante un proceso llamado fusión. La fusión se logra por medio de un arco eléctrico producido por dos electrodos.

Estas herramientas son fundamentales en el campo de las telecomunicaciones para transmitir la información de un lugar a otro.

Una de las empresas fabricantes más reconocidas con gran prestigio que ofrece fusionadoras de fibra óptica es Bitaspain. Diseñan, fabrican y suministran fusionadoras a nivel multinacional , siendo el único fabricante de fusionadoras de fibra óptica en territorio español, comercializando sus maquinas con la marca BITA.

Tipos de fusionadoras de fibra óptica El objetivo de las fusionadoras de fibra óptica es lograr una unión perfecta entre dos extremos de la red. Para lograrlo, existen dos tipos de fusionadoras o empalmadoras ampliamente utilizadas: la alineación por núcleo y la alineación por revestimiento.

Las fusionadoras de fibra óptica de alineación por núcleo tienen mayor precisión y de más alta calidad. Esta tecnología de empalme por fusión utiliza un complejo sistema de imágenes y detección de la luz que les permiten medir y monitorear la posición central de los núcleos durante el proceso de alineación.

Se emplean ranuras en forma de V para colocar los núcleos de las fibras ópticas en posiciones horizontales y verticales y de entrada y salida. Esta capacidad de controlar la ubicación central de los núcleos ofrece un alto rendimiento en la fusión, ya que permite la compensación de factores como los desajustes entre el núcleo y el revestimiento.

Por otro lado, las fusionadoras de alineación por revestimiento pueden ser menos precisas y con grandes perdidas, debido a que se basa en el hecho de que el núcleo es central dentro de la fibra, siendo particularmente cierto con las fibras monomodo donde los núcleos son mucho más pequeños. Este tipo de alineación se basa en la pre-alineación de la superficie exterior y el recubrimiento o revestimiento de la fibra, donde los núcleos se ajustan hacia el interior y hacia el exterior. Asimismo, usan menos motores y utilizan únicamente dos ejes para alcanzar el revestimiento. Por este motivo, suelen ser mucho más económicas.

Las fusionadoras de fibra óptica más utilizadas Las fusionadoras de fibra óptica de Bitaspain cuentan con muy buena reputación en el mercado, ya que cuentan con la confianza entre otras muchas, de grandes operadoras como Telefonica, Elecnor, Vodafone, Grupo MÁSMÓVIL, etc.

Su garantía de 36 meses, su servicio posventa y soporte local para mantenimiento, calibración y reparación ofrecen la confianza que las operadoras instaladoras necesitan para adquirir este tipo de soluciones.

También brindan el servicio de préstamo de fusionadoras mientras las propias fusionadoras de los instaladores se encuentran en mantenimiento o reparacion, por lo que no dejan de prestar servicios ni de facturar durante este lapso de tiempo.

Otro atractivo a tener en cuenta es el precio, pues realmente competitivo al tratarse de un fabricante y no de un distribuidor común. De este modo, garantiza un precio muy por debajo de las fusionadoras de la misma calidad y rendimiento suministradas por distribuidores.

Además, BITASPAIN ofrece renting tecnológico. El renting tecnológico es un alquiler a medio o largo plazo en el que el pago de la cuota incluye el uso y los costes de mantenimiento, reparaciones, robo y otros servicios asociados.

Para garantizar que el empalme de las redes se realice de manera efectiva, es preciso seleccionar una fusionadora de alta calidad y rendimiento, entre ellas están las fusionadoras Bita X7, Bita X5 y Bita X7C.

Hay que destacar sus dos últimos modelos punteros en tecnología lanzados por BITASPAIN recientemente al mercado:

La fusionadora de fibra óptica Bita ONE facilita el trabajo de los más inexpertos. Con dejar caer el cable de fibra sobre los V-Groove core la fusión será realizada automáticamente en menos de 7 segundos gracias a su Tecnología APN (Alineación Precisa de Núcleo) incorporada. Se trata de un procesador industrial de 4 núcleos de respuesta dinámica que permiten alinear la fibra por medio de sus núcleos y realizar una comprobación precisa del alineamiento, convirtiéndola en una de las fusionadoras más fiable y efectiva del mercado.

También integra 4 sensores que, dependiendo de las condiciones ambientales (humedad, altitud, velocidad de viento y temperatura), se ajustan automáticamente para lograr una fusión con perdidas casi inexistentes. La fusionadora Bita One cuenta con diferentes características como Electródos de larga vida que ofrecen hasta 5.000 empalmes, potente batería mini de iones con autonomía para 400 empalmes con ciclos de calentamiento con carga completa. Pantalla de 4,3 pulgadas con sistema Color High Resolution con sensor táctil con una resolución de 800 x 480, con un aumento de hasta 500 veces, lo cual facilita la visualización de las fibras. Además, otras de las características a destacar son la alta visibilidad en condiciones de poca luz gracias a sus 3 ledes incorporados, guía de referencias preinstalada con instrucciones de manejo y consejos útiles. Es recomendada especialmente para planta externa, entorno industrial y altas de abonado (I+M),

La fusionadora de fibra óptica Bita X5 MINI de tamaño pequeño, peso ligero y portátil hacen que sea una de las fusionadoras más demandada para trabajos de instalaciones de I+M. Esta fusionadora posee 4 núcleos dinámicos y 4 motores capaces de alinear los ejes en menos de 7 segundos, logrando una unión precisa y fiable gracias a su Tecnología APN (Alineación Precisa de Núcleo) incorporada. También incorpora una batería de Litio con autonomía para aproximadamente 200 ciclos de fusión y calentamiento. Pantalla de 3.5 pulgadas 800 x 480 Color High Resolution con sensor táctil, 2 ledes de iluminación para entornos oscuros y está especialmente recomendada para altas de abonado (I+M) y entorno industrial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Fusionadoras de fibra óptica en Bitaspain Taymory: opiniones destacadas La propuesta de Huella, conocida como protegesusdatos.com: protección de datos y trabajo constante con todos los clientes El grupo Best es galardonado con el Premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria e inaugura cuatro nuevas franquicias en mayo del 2021 Wolves Legacy y su pienso. ¿Cuál es su historia?