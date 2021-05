SPI Tecnologías explica cómo elegir el mejor dominio para una web Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 15:22 h (CET) La contratación del nombre del dominio debe cumplir ciertos requisitos ya que éste será la primera impresión que se llevará el público objetivo al entrar en un negocio o proyecto contribuyendo en gran medida a su posicionamiento La empresa especializada en servicios de informática SPI Tecnologías les aconseja sobre cómo escoger el mejor dominio web para su empresa o proyecto.

Registrar el mejor dominio es importante, ya que este será la primera referencia de su público objetivo en internet, con el que se les vinculará. Por ello es muy importante pensar bien cuál deberán elegir.

Para la elección del nombre, según SPI Tecnologías, hay que tener en cuenta varios factores:

- Nombre de la compañía o proyecto. Debería ser lo más parecido al nombre de su empresa o su proyecto, para que la vinculación con el mismo sea la más adecuada.

- Nombre del dominio. Tendría que ser lo más corto posible, fácil de escribir y de recordar. Han de tener en cuenta que este dominio les acompañará por mucho tiempo y que a su vez, puede que necesiten también cuentas de correo asociadas a él, por lo que lo más recomendable es buscar un nombre corto y sencillo.

- Propósito u objetivo de su presencia en internet. Deben tener claro qué quieren conseguir estando en la web. El objetivo puede ser por ejemplo potenciar su marca personal (www.nuestronombre.com) o su empresa (www.nuestraempresa.com), posicionarnos de forma local (www.servicio+localidad.com) o posicionar una palabra clave que puede ser un objeto o un servicio (www.nuestroproducto.com).

- Extensión del dominio. Escoger una u otra puede llegar a decir mucho. Actualmente existen muchas opciones para elegir, con las que se puede concluir el propósito de la empresa o del proyecto. La extensión más común en España continúa siendo el .com (empresa) y el .es (España). El .com es la mejor opción, junto a .net, .info, .pro o .org, ya que son más fáciles de reconocer en cualquier lugar del mundo. La elección de la extensión también puede depender del precio que quieran pagar. Algunas extensiones más localizadas, como pueda ser el .cat (Catalunya), tienen un precio más elevado.

- Cuidado con las marcas registradas. Al pensar en el nombre del dominio deben tener en cuenta que puede que se apropien de un nombre que esté registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Debes comprobarlo para no violar los derechos de autor.

Una vez que ya han concluido que su dominio es el más adecuado, está libre y no vulnera los derechos de autor, solamente restará contratar los servicios de hosting en los que alojar su web.

Como conclusión, pensar que el nombre del dominio no tiene importancia es un error, como han podido ver, no se debe tomar a la ligera y es mejor pensarlos con tranquilidad y valorar todas las opciones, pues les identificará en el mundo web y contribuirá a posicionarnos como marca.

