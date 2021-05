Adecco busca 40 perfiles internacionales con idiomas para trabajar en Barcelona Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 15:26 h (CET) Se precisan perfiles bilingües en inglés, alemán, italiano, turco, francés, rumano, árabe, danés, holandés, finlandés, sueco o noruego. Customer Service/Driver Support y Content Moderator son los perfiles más buscados en estos momentos. Se ofrecen contratos temporales, de jornada completa y parcial, en modalidad de teletrabajo, para turnos de tarde o de mañana Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, está buscando en Barcelona una gran cantidad de perfiles internacionales para incorporarse a importantes empresas de logística internacional.

En concreto, Adecco seleccionará a 40 personas con habilidades orientadas al cliente y que estén buscando nuevas oportunidades dentro del entorno internacional. Una gran oportunidad para todos aquellos que quieran desarrollar su carrera y mejorar sus habilidades de comunicación, y que quieran formar parte de un equipo joven, internacional y dinámico en compañías líder del sector.

Customer Service/Driver Support y Content Moderator son los perfiles más buscados en estos momentos para este proceso de selección.

Las personas que quieran acceder a las ofertas deberán cumplir varios requisitos, principalmente el conocimiento de idiomas. Se precisan perfiles bilingües en inglés, alemán, italiano, turco, francés, rumano, árabe, danés, holandés, finlandés, sueco o noruego.

Además, los idiomas adicionales se considerarán un plus. Igualmente, se precisan conocimientos informáticos (paquete Office) y se valorará experiencia previa en Atención al Cliente y moderación de contenido.

La misión de los empleados en algunas ofertas será motorizar las rutas de los conductores a través de un sitio web e identificar los riesgos para poder prevenirlos (semáforos, porcentaje de tráfico, etc.), comunicación diaria con los conductores y darles soporte en sus rutas, realizar informes y evaluaciones del logro de objetivos.

En otras vacantes los empleados brindarán soporte a la tienda online. Su principal responsabilidad será ayudar a los clientes por teléfono, correo electrónico y chat con cualquier consulta que puedan tener sobre las características del producto, los pedidos, el pago y la entrega.

Como moderador de contenido, los empleados trabajarán en varias plataformas de redes sociales, examinando y supervisando los sitios en busca de contenido abusivo, violento u otro contenido inapropiado y garantizando una experiencia segura para los usuarios y comunidades.

Se ofrecen contratos temporales, de jornada completa y parcial, en modalidad de teletrabajo, para turnos de tarde o de mañana… Los perfiles seleccionados recibirán previamente formación especializada.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través de la página web de Adecco, www.adecco.es, o en los siguientes links:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-servicedriver-support-with-german?ID=B3F49F47DF5C30664F7442CACEFC7938&idOrigen=123

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-service-with-german?ID=9173ff7c-24be-4468-afcd-29ebb569def4

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/content-moderator-with-nordic-lenguage?ID=20bfea93-cb1f-4871-983d-bc821dbf9cc4

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-servicedriver-support-part-time-25h?ID=3c3d7a72-37ed-4a22-9f1e-9e598ca1a7d6

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/customer-servicedriver-support-with-italian?ID=e7d96be5-dd91-48bf-8569-c5f206bf26c1

